Dramat w Drawsku Pomorskim. Pod dziewczynką załamał się lód. Pokazali nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 16 lutego, około godziny 14:30. Służby natychmiast otrzymały zgłoszenie o dziecku, które wpadło do lodowatej wody. Na miejsce skierowano policję i ratowników medycznych.

Zobacz: Brutalny napad na dworcu w Szczecinie. Dwóch mężczyzn pobiło i okradło 34-latka

— Policjanci ustalili, że troje małoletnich chodziło po lodzie, a pod 13-letnią dziewczynką nagle się on załamał — przekazała dziennikarzom "Faktu" asp. Karolina Żych, oficer prasowa KPP w Drawsku Pomorskim.

Nagranie z monitoringu pokazuje przerażający moment – dzieci beztrosko bawią się na tafli, aż w jednej chwili dziewczynka wpada do wody. Przez długie sekundy walczy o życie, próbując wdrapać się na lód, podczas gdy jej koledzy stoją osłupiali.

Na szczęście nastolatka wiedziała, jak się zachować. Po 90 sekundach udało jej się wydostać na brzeg. Mimo lodowatej wody nie odniosła obrażeń i wróciła do domu pod opieką rodzica.

Policja i straż miejska apelują do wszystkich mieszkańców o rozwagę. Wchodzenie na lód, nawet jeśli wydaje się gruby, może skończyć się tragedią.

Co robić, jak zarwie się pod Tobą lód?

Straż Miejska w Drawsku Pomorskim w okresie ostatnich dni wielokrotnie zwracała uwagę osobom, które znajdowały się z pobliżu zbiorników wodnych. Szczególne apele o niewchodzenie na lód kierowane były do dzieci. Mimo prowadzonych działań i komunikatów w mediach zdarzają się wciąż niebezpieczne sytuacje związane z wchodzeniem na lód.

Strażnicy apelują, że w przypadku załamania lodu ważne, aby zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy. Jeżeli to możliwe należy położyć się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy.