Jak zapowiada Zakład Wodociągów i Kanalizacji, poziom jeziora Głębokie będzie się sukcesywnie podnosił, dzięki przepompowaniu wody z rzeki Gunicy.

- Od początku roku pompujemy z Gunicy około 6900 metrów sześciennych wody na dobę - tłumaczy Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK. - O ile pozwolą na to warunki hydrologiczne będziemy prowadzić ten proces do końca marca. Szacujemy podniesienie lustra wody o około 80-90 centymetrów.

Szczeciński ZWiK każdego roku przepompowuje do jeziora Głębokiego wodę z rzeki Gunicy. Odbywa się to na podstawie pozwolenia wodno-prawnego, w którym określone są dopuszczalne terminy tych działań i konieczne do spełnienia warunki. Przepompowywanie może odbywać się w okresie od 1 listopada do końca marca, kiedy w rzece jest odpowiedni poziom wody. W zeszłym roku ZWiK przepompował do Głębokiego 200 tysięcy metrów sześciennych wody.

- Jednocześnie należy pamiętać, że jezioro Głębokie jest zbiornikiem bezodpływowym, a w obliczu zmian klimatycznych i przy tak wysokich temperaturach jak ubiegłego lata, ubytek wody może być widoczny - dodaje Hanna Pieczyńska.

Gunica to rzeka wypływająca z jeziora Świdwie, która bieg swój kończy w Jasienicy koło Polic. Początek instalacji zasilającej jezioro Głębokie wodami z rzeki znajduje się w okolicach Tanowa.

- Rurociąg tłoczący wodę do jeziora ma średnicę 400 mm, liczy około 8 kilometrów, zasilany jest pompą o mocy 55 kW i wydajności 300 metrów sześciennych na godzinę - podkreśla rzeczniczka ZWiK.

