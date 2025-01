Obok budynku socjalnego, w którym mieści się poczekalnia dla pasażerów, powstało kilka niecodziennych rzeźb ze śniegu, wśród których znajdziemy m.in. krecika, jeża, żabę, kangura czy żyrafę.

Autorem tych wszystkich dzieł jest pan Henryk, który pomaga swojej żonie w pracy na pętli tramwajowej. Po oczyszczeniu chodników z zalegającego śniegu zebrało się tyle materiału, że można było ulepić z niego co najmniej kilka bałwanów. Pan Henryk miał jednak lepszy pomysł. Już rok temu jego rzeźby zachwyciły mieszkańców.

- Zrobiłem to trochę z nudów - mówił w ubiegłym roku "Super Expressowi" autor śniegowych figur.

Pomysł jednak tak się spodobał, że w tym roku postanowił to powtórzyć. Z podobnym sukcesem.

- Ludzie przychodzą, oglądają, robią sobie zdjęcia - mówi pan Henryk. - Nawet w nocy byli tutaj młodzi ludzie i kręcili filmy na TikToka.

Do wykonania rzeźb, poza śniegiem, wykorzystywane są również inne surowce. To trawa, która posłużyła do stworzenia ogona łabędzia, gałązki, które stały się różkami żyrafy, a także plastikowe nakrętki czy kawałki folii. Szczególną uwagę przyciąga miś, który jest dwukolorowy.

- Użyłem farby plakatowej do zabarwienia śniegu i wyszedł taki efekt - mówi pan Henryk.

Obok misia widnieje tabliczka z napisem "Szczecin jest mega". Wszystkie rzeźby zostały wykonane z dbałością o najmniejsze szczegóły. Śnieżne zwierzątka posiadają oczka, pyszczki, a nawet wąsy.

- One są piękne. Szkoda, że są tak nietrwałe i znikną przy odwilży - mówi jedna z pasażerek oglądających rzeźby w oczekiwaniu na autobus.

- Muszę przyprowadzić tutaj wnuki - dodaje inna kobieta.

- Ma chłop talent - mówi jeden z pracowników węzła przesiadkowego. - Aż się przyjemniej pracuje.

- Oby tylko nikt tego nie zniszczył - dodaje kierowca autobusu. - Niestety głupich nie brakuje.

Zapytaliśmy również żonę pana Henryka czy jest dumna ze swojego utalentowanego małżonka.

- Bardzo! - odpowiedziała bez chwili zastanowienia.

Tę oryginalną wystawę rzeźb ze śniegu można oglądać dosłownie przez całą dobę. Każdego dnia pojawiają się nowe rzeźby, a te, które powstały wcześniej, są na bieżąco udoskonalane przez ich autora. Jak długo będzie można podziwiać śnieżne figury na pętli Głębokie? Wszystko zależy od pogody.