Inwestycja w Podjuchach spędza sen z oczu mieszkańców. Jest szansa na poprawę

Remont Krzemiennej i Smoczej: Jak postępują prace?

Remont obu ulic trwa od kilku tygodni. Na ul. Krzemiennej kontynuowane jest kształtowanie przyszłej jezdni i chodników. Gotowe są już fragmenty podbudów, a na kolejnych odcinkach montowane są krawężniki i obrzeża. Trwa również wykonywanie zatok postojowych.

Natomiast na ul. Smoczej prowadzone są roboty instalacyjne związane z siecią kanalizacji deszczowej o większych przekrojach. Równolegle trwa zabezpieczanie istniejących instalacji, tak by w kolejnych etapach możliwe było bezpieczne prowadzenie robót drogowych.

Apel o udostępnienie drogi leśnej. Dlaczego to takie ważne?

Brak przejezdności ul. Smoczej stanowi wyzwanie dla mieszkańców okolicznych miejscowości, zwłaszcza Binowa i Kołowa. Mieszkańcy muszą korzystać z objazdów, które są bardzo uciążliwe i zajmują dużo czasu. Dlatego Szczecińskie Inwestycje Miejskie zwróciły się do Lasów Państwowych o możliwość czasowego udostępnienia drogi leśnej, który skróci dojazd do Podjuch od strony Gminy Stare Czarnowo.

- Rozwiązanie to miałoby szczególne znaczenie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, kiedy zwiększy się ruch związany z dowozem dzieci do szkół i przedszkoli - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - Komunikacja w obszarze metropolitalnym Szczecina ma kluczowe znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców. Udostępnienie leśnego łącznika pozwoliłoby zachować ciągłość dojazdów w czasie realizacji inwestycji, nie zakłócając równocześnie prowadzonych robót na ul. Smoczej i Krzemiennej.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że w przypadku gdyby droga leśna wymagała dostosowania do ruchu kołowego, ewentualne prace poprawiające jej stan techniczny i bezpieczeństwo nie mogą być sfinansowane przez Gminę Miasto Szczecin. Powinno to leżeć w interesie samorządu, dla którego ta trasa może stanowić codzienną oś komunikacyjną i tymczasowe usprawnienie w dojazdach do Szczecina.

Inwestycja na Krzemiennej i Smoczej: Co zostanie zrobione?

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy realizacyjne:

I Etap realizacyjny – „Przebudowa ulicy Krzemiennej w Szczecinie w zakresie włączenia ul. Krzemiennej w DK nr 31” - w formule zaprojektuj i wybuduj. Wlot ul. Krzemiennej stanowić będzie początek obszaru uspokojonego ruchu, na którym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Zmieni się geometria wlotu ul. Krzemiennej w celu dostosowania do przejazdu autobusu z umożliwieniem wyjazdu z obszaru skrzyżowania samochodu osobowego. W tym celu w centralnej części wlotu wprowadzono wyspę centralną, w poziomie jezdni dla rozdzielenia kierunków ruchu pojazdów osobowych, umożliwiająca przejazd pojazdom ciężarowym oraz autobusom komunikacji miejskiej. Wykonane zostaną ponadto chodniki. Przebudowane zostaną sieci w tym wykonane zostanie odwodnienie. Zagospodarowana zostanie zieleń.

II Etap realizacyjny – „Przebudowa ulic Krzemiennej i Smoczej” – w formule wybuduj. Zakres prac obejmuje:

rozbiórki istniejącej jezdni o nawierzchni: bitumicznej, z płyt betonowych oraz kostki brukowej kamiennej i betonowej oraz podbudowy;

rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami;

zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi;

ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Krzemiennej;

ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na wyniesionych odcinkach jezdni ul. Krzemiennej, zjazdach, miejscach postojowych oraz wtopionej wyspie ronda;

ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na chodniku;

regulacja wysokościowa istniejących włazów studni celem dowiązania do projektowanych rzędnych nawierzchni;

wykonanie odwodnienia;

przebudowę instalacji teletechnicznych i wykonanie oświetlenia ulicznego;

zagospodarowanie zieleni.

Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Koszt prac, które łącznie zajmą dwa lata to ponad 18,4 mln zł. Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

