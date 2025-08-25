Zdemolował lokal, znieważał na tle narodowościowym, groził bronią i... wymusił napoje. Grozi mu długa odsiadka

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-25 14:28

W Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) doszło do bulwersującego zdarzenia. 34-latek dokonał wymuszenia rozbójniczego na jeden z lokali gastronomicznych. Zdemolował jego wnętrze, znieważał pracowników na tle narodowościowym, groził bronią, a na koniec zażądał napojów. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Agresor w lokalu gastronomicznym w Choszcznie

Już kilka minut po zgłoszeniu o wymuszeniu rozbójniczym, do którego doszło w jednym z lokali gastronomicznych w Choszcznie, podejrzewany o popełnienie szeregu przestępstw 34-latek był w rękach policjantów.

34-latek siał grozę w lokalu gastronomicznym

Do zdarzenia doszło w jednym z lokali gastronomicznych w Choszcznie prowadzonych przez cudzoziemców. 34-latek, zachowując się agresywnie, groził pracownikom przedmiotem przypominającym broń, znieważał ich na tle narodowościowym i zażądał... 3 sztuk napoju. W trakcie zdarzenia dokonał także zniszczenia wyposażenia lokalu.

Pijany agresor z wiatrówką

Skierowani na miejsce zdarzenia policjanci zastali mężczyznę, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Ujawnili przy nim wiatrówkę, którą niezwłocznie zabezpieczyli. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany a noc spędził w policyjnej celi. Funkcjonariusze przeprowadzili niezbędne czynności, w tym zabezpieczyli nagranie z monitoringu, a przy pomocy biegłego tłumacza przesłuchane zostały osoby pokrzywdzone.

Sprawca wymuszenia rozbójniczego za kratami. Co mu grozi?

W toku przeprowadzonych czynności przez policjantów Wydziału Kryminalnego ustalili oni, że sprawca zniszczył także samochód należący do jego najbliższych członków rodziny.

Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut wymuszenia rozbójniczego, znieważenia na tle narodowościowym, groźby popełnienia przestępstwa i zniszczenia mienia. Sąd zastosował wobec 34-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Rozbój w Sarzynie ze skutkiem śmiertelnym
