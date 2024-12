Kościół przy ul. Św. Jana w Stargardzie to jeden z najważniejszych zabytków tego miasta. Jego historia sięga czasów średniowiecza. To nie tylko ważne miejsce kultu religijnego, ale również cenna historyczna budowla. To niestety nie ma większego znaczenia dla wandali, którzy postanowili potraktować zabytkowe mury jako miejsce do zaprezentowania swojej "twórczości" o znikomej wartości artystycznej.

Do zdarzenia doszło krótko przed świętami Bożego Narodzenia. Na murze kościoła od strony ul. Bolesława Chrobrego ktoś "oznaczył się" niebieską farbą w sprayu. O akcie wandalizmu poinformowała parafia pw. św. Józefa w Stargardzie, apelując do mieszkańców o pomoc w znalezieniu sprawcy.

"Przedświąteczny wandalizm na murach stargardzkiego zabytku jakim jest miejsce sakralne, czyli nasz kościół św. Jana Chrzciciela. Gdyby ktoś znał lub widział autora tego "dzieła" bardzo prosimy o kontakt"

- apeluje parafia.

Sprawa została zgłoszona stargardzkiej policji.

