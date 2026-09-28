Demolka w toalecie podczas zawodów szkolnych w piłce nożnej. "To nie są przypadkowe uszkodzenia"

Zniszczenia podczas zawodów młodzieżowych

Do pierwszego aktu wandalizmu doszło w środę podczas rozgrywanych na stadionie przy ul. Ceglanej Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców. Jak poinformował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stargardzie, zniszczona została ogólnodostępna toaleta znajdująca się w budynku stadionu.

Na tym jednak się nie skończyło. Już podczas kolejnych zawodów, rozegranych następnego dnia w ramach Igrzysk Dzieci, pracownicy OSiR odnotowali następne szkody. Tym razem zniszczenia pojawiły się w toaletach znajdujących się przy szatniach. Zdjęcia opublikowane przez OSiR pokazują, że nie były to drobne uszkodzenia, lecz celowa dewastacja.

OSiR: to nie był przypadek

W opublikowanym komunikacie OSiR podkreśla, że charakter zniszczeń nie pozostawia wątpliwości.

Nie są to przypadkowe uszkodzenia powstałe w wyniku normalnego korzystania z obiektu. Mamy do czynienia z celowym niszczeniem naszego mienia - podkreślają przedstawiciele ośrodka.

Zarządca przypomina, że z obiektów sportowych korzystają nie tylko uczestnicy zawodów, ale również mieszkańcy, trenerzy, nauczyciele oraz dzieci i młodzież trenujące na co dzień. Każdy taki incydent oznacza dodatkowe wydatki związane z naprawą szkód, a także ryzyko czasowego wyłączenia części infrastruktury z użytkowania.

Sprawdzą monitoring i listy użytkowników szatni

OSiR zapowiada szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Przeanalizowane zostaną nagrania z monitoringu stadionowego, a także rejestry osób korzystających z poszczególnych szatni w czasie zawodów. Celem jest ustalenie okoliczności zdarzeń i wskazanie osób odpowiedzialnych za zniszczenia.

Jednocześnie ośrodek apeluje do uczniów, nauczycieli, opiekunów i trenerów o większą uwagę oraz reakcję na nieodpowiednie zachowania. Jak podkreślono, sportowe obiekty są wspólną przestrzenią, za którą wszyscy użytkownicy powinni czuć się odpowiedzialni.

Mogą pojawić się ograniczenia

Władze OSiR nie wykluczają, że jeśli podobne przypadki będą się powtarzać, konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w dostępie do części pomieszczeń, w tym szatni. Oznaczałoby to utrudnienia także dla tych osób, które korzystają ze stadionu zgodnie z jego przeznaczeniem.

To szczególnie przykre zdarzenie, biorąc pod uwagę skalę szkolnej rywalizacji sportowej w Stargardzie. Jak informowały wcześniej miejskie władze i OSiR, w organizowanych przez ośrodek rozgrywkach dla dzieci i młodzieży uczestniczą tysiące uczniów z całego powiatu. W minionym sezonie w rywalizacji w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady wzięło udział blisko 5 tysięcy młodych sportowców.

Teraz organizatorzy liczą, że sprawcy dewastacji zostaną szybko ustaleni, a podobne sytuacje nie będą już psuły sportowego święta młodzieży.

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