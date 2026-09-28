Kompleksowa onkologia pod jednym dachem. Trzy wielkie inwestycje zakończone

Kompleksowa onkologia w jednym miejscu

Zakończone inwestycje mają domknąć model kompleksowej opieki onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. Oznacza to, że pacjenci będą mogli przejść pełną ścieżkę leczenia, od zaawansowanej diagnostyki, przez zabiegi chirurgiczne i leczenie systemowe, aż po radioterapię i dalszą opiekę specjalistyczną.

Jednym z filarów rozbudowy jest nowa część Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów. W ramach inwestycji powstało 21 stanowisk do chemioterapii dziennej, nowoczesna część hospitalizacyjna, Pracownia Dostępów Naczyniowych oraz hotel dla pacjentów dysponujący 35 miejscami noclegowymi.

Wartość tego przedsięwzięcia wyniosła blisko 73 mln zł, z czego ponad 71 mln zł pochodziło ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Radioterapia już na miejscu

Drugą inwestycją jest nowy Oddział Kliniczny Radioterapii wraz z Zakładem Teleradioterapii i Zakładem Brachyterapii. Koszt przedsięwzięcia sfinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wyniósł blisko 90 mln zł.

To właśnie radioterapia była dotąd brakującym ogniwem w systemie leczenia onkologicznego USK-1. Nowy ośrodek został przygotowany do prowadzenia nowoczesnej radioterapii adaptacyjnej online, umożliwiającej jeszcze precyzyjniejsze leczenie nowotworów.

Dyrektor naczelny USK-1, dr hab. n. med. Konrad Jarosz, podkreślał podczas uroczystości, że inwestycje pozwolą domknąć system opieki onkologicznej w regionie.

– Ten projekt pozwoli nam dopiąć kręgi terapeutyczne, aby pacjenci nie musieli przemierzać kilometrów, a mogli przemierzać kroki – zaznaczył.

Wielka zmiana dla dzieci

Szczególne znaczenie nowy oddział radioterapii ma dla najmłodszych pacjentów. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 jest jedynym ośrodkiem w regionie prowadzącym leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi.

Do tej pory mali pacjenci wymagający radioterapii musieli być przewożeni do innych placówek. Teraz oddział znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dziecięcych klinik, co znacząco ułatwi organizację leczenia i ograniczy stres związany z transportem.

PET-CT z najnowszą technologią

Trzecim elementem projektu jest nowa pracownia PET-CT działająca w strukturach Zakładu Medycyny Nuklearnej. Została wyposażona w cyfrowy system PET/TK Omni Legend, który umożliwia zaawansowaną diagnostykę onkologiczną zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Nowoczesny sprzęt pozwala na szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie zmian nowotworowych, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia.

Trzy metody walki z rakiem w jednym miejscu

Jak podkreślił dr Rafał Becht z Oddziału Klinicznego Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów USK-1, szpital już wcześniej dysponował rozbudowaną chirurgią onkologiczną oraz leczeniem systemowym. Teraz dołączyła do nich radioterapia.

– Mamy trzy główne metody leczenia onkologicznego w jednym miejscu. To oszczędność czasu, szybkość diagnostyki, szybkość wdrażania terapii i skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. To jest priorytet w leczeniu onkologicznym – podkreślił lekarz.

Dzięki zakończonym inwestycjom szczeciński szpital stał się jednym z najważniejszych ośrodków onkologicznych w regionie, oferując pacjentom niemal pełne spektrum diagnostyki i terapii bez konieczności szukania pomocy w innych miastach.

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