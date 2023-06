Od 1 czerwca 2023 roku na 10 parkingach zlokalizowanych w Świnoujściu będzie trzeba wnosić opłaty za pozostawienie auta. Mieszkańcy i turyści muszą się przygotować na dodatkowy wydatek.

Miejskie Parkingi Niestrzeżone w Świnoujściu

Płatne parkowanie w Świnoujściu dotyczy następujących parkingów:

przy ul. Bałtyckiej / Stefana Żeromskiego – 76 miejsc;

przy ul. Bałtyckiej / Wojska Polskiego – 98 miejsc;

przy ul. Legionów – 184 miejsca;

przy ul. Ignacego Daszyńskiego – 90 miejsc;

przy ul. Rybaki – 80 miejsc;

przy ul. Włodzimierza Steyera – 140 miejsc (w tym 4 dla autobusów/autokarów);

przy ul. Wojska Polskiego / Jacka Malczewskiego – 63 miejsca;

przy ul. Norberta Barlickiego – 45 miejsc;

przy ul. Norberta Barlickiego / Bunkrowa – 25 miejsc;

przy placu im. Adama Mickiewicza – 100 miejsc;

Bezpłatny parking działa w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) przy ul. Norberta Barlickiego (125 miejsc, w tym 5 dla autobusów/autokarów).

Wszystkie Miejskie Parkingi Niestrzeżone będą czynne 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Część obsługiwana będzie tymczasowo przez parkomaty bez szlabanów. Inne wyposażone są w szlabany i kamery do odczytu tablic rejestracyjnych. Docelowo taki system będzie funkcjonował na wszystkich parkingach.

Zakup parkingowego biletu dobowego będzie uprawniał do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Świnoujściu w czasie ważności biletu parkingowego (zniżka 50 procent dla maksymalnie 5 osób).

Nieco inne zasady będą obowiązywać na parkingu Park & Ride przy ul. Barlickiego. Bezpłatny parking przeznaczony jest przede wszystkim dla osób korzystających z samochodów osobowych, przesiadających się na inne środki transportu, w tym m.in. na linie komunikacji miejskiej. Postój na parkingu będzie mógł trwać maksymalnie do 16 godzin. W tym czasie użytkownik ponadto będzie uprawniony do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Świnoujściu. Jeżeli w czasie kontroli okaże się, że samochód osobowy nie jest zaparkowany na parkingu, to kontroler będzie uprawniony do nałożenia opłaty dodatkowej za przejazd autobusem.

Ile zapłacimy za parkowanie w Świnoujściu?

Wysokość opłat za korzystanie z Miejskich Parkingów Niestrzeżonych różni się w zależności od ich lokalizacji. Najmniej, bo 2 złote, będzie trzeba zapłacić na obrzeżach miasta. Najwięcej w Dzielnicy Nadmorskiej, na parkingu przy ul. Bałtyckiej, gdzie postój będzie kosztował 5 złotych za godzinę. Zdecydowanie mniej zapłacą mieszkańcy Świnoujścia, posiadający Kartę Wyspiarza i Kartę Wyspiarza Seniora. W ich przypadku opłata za godzinę postoju wyniesie złotówkę.

Bardziej opłacalne będą bilety dobowe, które będą kosztować od 10 zł na obrzeżach miasta do 20 zł w pozostałych lokalizacjach. Posiadacze Karty Wyspiarza i Karty Wyspiarza Seniora za dobowy postój zapłacą 5 złotych.

Opłaty mają przede wszystkim na celu wymusić rotację samochodów, których z chwilą otwarcia tunelu pod Świną z pewnością znacznie przybędzie w mieście, gdyż dojazd na wyspę Uznam będzie zdecydowanie łatwiejszy niż dotychczas, gdy do Świnoujścia można było się dostać promem, stojąc wcześniej w długiej kolejce, lub jechać okrężną drogą ze Szczecina przez Niemcy, nadkładając około 50 kilometrów.

Sonda Czy będziesz korzystać z tunelu w Świnoujściu? Tak Nie