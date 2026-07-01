Hotel Gołębiewski Pobierowo zaskoczył cenami. Czy faktycznie jest drogo?

Hotel Gołębiewski Pobierowo, który został otwarty 10 czerwca 2026 roku bardzo szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem - ogromnego resortu, w którym wszystko jest na miejscu: aquapark, restauracje, rozrywka i strefy dla dzieci. Na pierwszy rzut oka jego ceny mogą wydawać się wysokie, szczególnie w porównaniu do mniejszych hoteli w okolicy. Ale czy to oznacza, że jest tak bardzo drogi? Niekoniecznie. Kluczowe pytanie brzmi inaczej: ile naprawdę kosztują wakacje, jeśli doliczymy wszystkie wydatki poza hotelem? Właśnie to postanowiliśmy sprawdzić!

Cena noclegu to tylko część równania

Porównując hotele, najczęściej patrzymy na cenę za dobę. To prosty, ale często mylący wskaźnik - szczególnie w przypadku rodzinnych wakacji. Dlaczego mylący? W tańszych obiektach zwykle trzeba dodatkowo zapłacić za:

wyjścia do aquaparków,

atrakcje dla dzieci i bawialnie,

animacje i zajęcia,

restauracje i jedzenie poza hotelem,

transport do atrakcji w okolicy.

I to właśnie te z pozoru małe koszty zaczynają robić dużą różnicę, kiedy wszystko zaczniemy podliczać. Weźmy za przykład Baltivia Sea Resort w Mielnie i Gołębiewski Pobierowo - jak będą kształtować się różnice cenowe w tak dwóch, różnych obiektach? O tym poniżej.

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Baltivia Sea Resort vs Gołębiewski Pobierowo

Baltivia Sea Resort Mielno to nowoczesny, czterogwiazdkowy obiekt położony bezpośrednio przy samej plaży i nadmorskiej promenadzie. Nie da się jednak ukryć, że to hotel o zupełnie innym charakterze - bardziej butikowy, spokojniejszy, nastawiony na komfort i lokalizację przy plaży niż na ogrom atrakcji na miejscu. Baltivia Sea Resort oferuje bowiem:

basen, saunę i jacuzzi

SPA i strefę wellness

siłownię

pokój zabaw dla dzieci

restaurację hotelową.

Gołębiewski Pobierowo oferuje natomiast nieco więcej:

ogromny aquapark i strefy wodne

baseny zewnętrzne

zewnętrzne jacuzzi

rozbudowane animacje dla dzieci

kino dla najmłodszych

sala kinowa dla gości

dyskoteki

kilka restauracji

kawiarnię

muzykę na żywo

atrakcje zapewnione przez hotel w ramach pobytu, np. joga na plaży.

W praktyce oznacza to, że goście takiego hotelu jak Baltivia Sea Resort Mielno częściej będą korzystać z atrakcji poza hotelem. Jeśli pogoda nie dopisze lub dzieci znudzą się hotelowym basenem, pojawia się potrzeba szukania dodatkowej rozrywki - od aquaparków i sal zabaw po restauracje czy rodzinne atrakcje w okolicy.

W przypadku Gołębiewskiego Pobierowo sytuacja wygląda nieco inaczej. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze większość czasu można spędzić na terenie obiektu, mając dostęp do licznych atrakcji bez konieczności organizowania dodatkowych wyjazdów i ponoszenia kolejnych wydatków. To właśnie dlatego przy porównywaniu obu hoteli warto patrzeć nie tylko na cenę noclegu, ale również na całkowity koszt pobytu i sposób, w jaki planujemy spędzać wakacyjny czas.

Porównanie cenowe. W mniejszych hotelach czekają nas dodatkowe koszty

Dla przykładu sprawdziliśmy weekendowy pobyt dla rodziny 2+2 w terminie 17-19 lipca (2 noce). W przypadku hotelu Gołębiewski Pobierowo ceny zaczynają się od około 5038,75 zł za cały pobyt. Z kolei w przypadku obiektu BALTIVIA taki sam weekend kosztuje około 3128 zł, a pokój z widokiem na morze około 3828 zł. Na pierwszy rzut oka różnica wydaje się znacząca i wynosi od około 1200 do nawet 1900 zł. Warto jednak pamiętać, że w Gołębiewskim znaczna część atrakcji jest dostępna na miejscu w ramach pobytu. W Baltivii, jak i w wielu innych obiektach tego typu gości nie mają wszystkiego na miejscu i muszą liczyć się z kosztem zakupu wejściówek na inne atrakcje oraz również często z kosztem paliwa.