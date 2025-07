Czerwone flagi na kilkunastu kąpieliskach. Kąpiel grozi wysypką albo biegunką!

Czerwone flagi zakazujące wejścia do wody zawisły w sobotę w dwunastu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Powodem jest zakwit sinic, który stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia kąpiących się. Sprawdź, gdzie nie możesz wchodzić do wody, by uniknąć nieprzyjemnych dolegliwości!

