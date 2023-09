Co znaleziono w zanieczyszczonym Jeziorze Słonecznym? To prawdziwa katastrofa!

Rdzawa breja zamiast wody

Woda w Jeziorze Słonecznym była juz wielokrotnie zanieczyszczana ściekami, a w ostatnim czasie zarastający trzcinami akwen zaczął dosłownie znikać w oczach. Jednak to, co wydarzyło się kilka dni temu, to już prawdziwa katastrofa. W poniedziałek, 4 września, jezioro zupełnie zmieniło swój wygląd. Woda ma brunatno-rdzawy kolor, a na jej powierzchni unosi się piana i oleiste plamy.

Jak się okazało, to skutek pożaru, do którego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (3-4 września) w hali magazynowej przy ul. Spółdzielców w Mierzynie, należącej do firmy Mabo zajmującej się produkcją elementów stalowych. Podczas akcji gaśniczej zużyto ogromne ilości wody, która wraz z nieczystościami spłynęła ciekiem Wierzbak do rzeki Bukowa, a następnie do Jeziora Słonecznego.

We wtorek z jeziora na Gumieńcach pobrano próbki wody do zbadania. Zamknięto również przepływ na ujściu cieku Wierzbak do rzeki Bukowej i za jeziorem przy ul. Europejskiej, uniemożliwiając spływaniu nieczystości rzeką Bukową do Odry. Wody Polskie zaleciły "ostrożność i niezbliżanie się do wód Wierzbaka, Bukowej i tafli Jeziora Słonecznego".

Cynk i żelazo w wodzie

W czwartek, 7 września wieczorem Zachodniopomorski Urząd Wojewódzkim poinformował o wynikach badań próbek wody. Potwierdzono w niej obecność cynku i żelaza.

"Częściowe wyniki badań wody przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ w Szczecinie wskazały na obecność w wodzie cynku i żelaza. Jeziorko Słoneczne - cynk 17 mg/l oraz żelazo 100 mg/l, rzeka Bukowa - cynk 6 mg/l oraz żelazo 20 mg/l" - poinformował urząd wojewódzki.

Wypompują wodę z jeziora?

Jak informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, RZGW Szczecin, jako zarządzający terenem jeziora, rozważa zastosowanie koagulantu w celu pozbycia się zanieczyszczeń. Drugim rozważanym wariantem jest wypompowanie wody z Jeziora Słonecznego, stały monitoring poziomu napełnienia jeziora oraz zatkanego przepustu.

Gmina Dobra wezwała firmę, na terenie której doszło do pożaru, do zaczopowania ujścia wody opadowej z zakładu na zewnątrz, oczyszczenia odcinków sieci odprowadzania wody deszczowej oraz wyczyszczenie sieci kanalizacji zakładowej. Straż pożarna za pomocą korków pneupatycznych zatkała przepływ w dwóch studzienkach kanalizacyjnych w okolicy ul. Spółdzielców w Mierzynie. Zlecono też czyszczenie odcinków kanalizacji, w których znajduje się osad i pozostałości substancji popożarowej, wraz z wywozem i utylizacją popłuczyn, dalsze tamowanie przepływu wody na przepuście rzeki Bukowa przy ul. Europejskiej do czasu otrzymania pełnych wyników badań wody w jeziorku Słonecznym oraz codzienne badania jakości wody w rzece Bukowa, cieku Wierzbak oraz jeziorku Słonecznym wykonywane przez CLB GIOŚ w Szczecinie.

To zdjęcie oddaję skalę katastrofy

Widok zanieczyszczonego jeziora jest przerażający, jednak dopiero z wysokości widać skalę zanieczyszczenia. Wymowne zdjęcie z drona pokazali na Facebooku Zieloni Szczecin.

"To już nie Jeziorko Słoneczne, ale Galwaniczna Kałuża. Kałuża pełna z pewnością metali ciężkich" - czytamy w opisie zdjęcia.