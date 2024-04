Co za widok! Wiosenna "rzeka kwiatów" zachwyca mieszkańców

Żółte i białe narcyzy, czerwone tulipany oraz fioletowe szafirki tworzą kolorową i pachnącą wstęgę, która wije się między pasami jezdni. To jednak nie koniec. Po nich rozkwitną kamasje i mieczyki, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem pięknych kwiatów w tym miejscu przez kolejne miesiące.

- Ten wyjątkowy kwietnik to dzieło Zakładu Usług Komunalnych - tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Ma 2 metry szerokości i ponad 200 metrów długości. Na każdy metr kwadratowy przypada prawie 200 roślin. Do jego wykonania wykorzystano kwiaty cebulowe wieloletnie. Cebule po przekwitnięciu zostaną nawiezione, zaschną w naturalny sposób i poczekają w ziemi do przyszłej wiosny, kiedy to znów się przebudzą.

To początek sezonu kwiatowego w Szczecinie. Już wkrótce rozkwitać zaczną łąki kwietne, a w połowie maja obsadzone zostaną miejskie kwietniki.

- Jak co roku, możemy spodziewać się na nich spektakularnych kompozycji - podkreśla Paulina Łątka.

