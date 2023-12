Kapusta kiszona i jej zalety

Kapusta kiszona jest bardzo popularna w Polsce. Wykorzystuje się ją do przyrządzania surówek oraz wielu potraw, m.in. kapuśniaku lub bigosu. Powstaje dzięki procesowi zasolenia i fermentacji, co daje jej specyficzny kwaśny smak i długi okres trwałości. Zawiera wiele pożytecznych składników odżywczych i jest źródłem witaminy C i E oraz kwasu foliowego, przeciwutleniaczy, probiotyków, wapnia i fosforu. Sprawia to, że ma dobry wpływ na nasze zdrowie i odporność, a także może zapewnić nam dłuższą młodość opóźniając efekty starzenia. Zaleca się spożywać kiszoną kapustę zwłaszcza w okresie zimowym, gdy świeże owoce i warzywa są dostępne w ograniczonym zakresie.

Kto nie powinien jeść kiszonej kapusty?

Mimo tych wszystkich zalet kiszonej kapusty, istnieją również przeciwskazania dla jej spożywania. Niektóre osoby powinny zminimalizować jej spożycie, a nawet całkowicie wykreślić ją z jadłospisu, by uniknąć przykrych konsekwencji. Czynnikiem wykluczającym spożywanie kiszonej kapusty i produktów z jej zawartością mogą być niektóre schorzenia. Kto powinien unikać tego popularnego przysmaku? Odpowiedź znajdziecie w poniższej galerii.