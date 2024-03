To nie jest spokojny początek tygodnia w województwie zachodniopomorskim. O poranku zaatakował bezbarwny i bezwonny czad. Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że w czteropiętrowym budynku w Bobolicach trzy osoby zatruły się tlenkiem węgla. To mężczyzna w wieku 54 lat, o pięć lat młodsza kobieta i 10-letnie dziecko. Wszystkie osoby zostały zawiezione do szpitala w Koszalinie. Na miejscu pracowała ekipa pogotowia ratunkowego i dwie jednostki straży pożarnej. Trwa ustalanie przyczyn pojawienia się "cichego zabójcy". Do tematu będziemy wracać w kolejnych materiałach.

Bobolice: Tlenek węgla zaatakował w budynku. Jak się bronić?

Strażacy przypominają - do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii.

- Przede wszystkim należy zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych - czytamy na stronie KW PSP w Gdańsku.

