Chwile grozy na miejskiej pływalni. 45-latek stracił przytomność w wodzie

Grzegorz Kluczyński
2026-03-26 10:51

Dramatyczna akcja ratunkowa na miejskiej pływalni Uznam Arena w Świnoujściu, gdzie stoczono walkę o życie około 45‑letniego mężczyzny. Poszkodowany stracił przytomność w wodzie. Na szczęście dzięki błyskawicznej reakcji ratowników udało się przywrócić jego funkcje życiowe.

45-latek stracił przytomność w wodzie na basenie w Świnoujściu

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 25 marca, na terenie miejskiej pływalni Uznam Arena w Świnoujściu. Około godziny 13:00 obsługa obiektu zwróciła uwagę na mężczyznę, który nie wypływał na powierzchnię. Jak się wkrótce okazało, około 45-letni pływak stracił przytomność w wodzie i potrzebował pilnej pomocy medycznej.

Błyskawiczna reakcja ratowników na basenie Uznam Arena

Pracownicy basenu bezzwłocznie wydobyli poszkodowanego z wody i przystąpili do akcji reanimacyjnej. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że w pierwszych momentach ratowania życia mężczyzny brali udział również świadkowie zdarzenia. Po upływie kilku minut na miejsce przybyła załoga pogotowia ratunkowego, która kontynuowała działania resuscytacyjne.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie wiadomo dokładnie, jak długo mężczyzna znajdował się pod powierzchnią wody. Po skutecznej reanimacji i przywróceniu czynności życiowych, pacjent w ciężkim stanie trafił pod opiekę lekarzy. 

Policja bada okoliczności wypadku na basenie w Świnoujściu

Na ten moment nie ustalono, co było bezpośrednią przyczyną zasłabnięcia mężczyzny. Funkcjonariusze policji, pod nadzorem prokuratury, prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy też w grę wchodzą inne okoliczności. Mundurowi poinformowali, że poszkodowany nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, co w pierwszej fazie działań utrudniało potwierdzenie jego tożsamości.

Pływalnia Uznam Arena w Świnoujściu zamknięta po wypadku

W następstwie tych dramatycznych wydarzeń, basen Uznam Arena został tymczasowo wyłączony z użytku. Przedstawiciele miejskich służb przekazali, że ponowne otwarcie pływalni nastąpi dopiero po zakończeniu wszelkich procedur wyjaśniających oraz przeprowadzeniu kompleksowej oceny bezpieczeństwa na obiekcie.

