Temat nie jest nowy. Wprowadzenia "podatku od powietrza" dla jednodniowych turystów świnoujscy radni chcieli już prawie rok temu, gdy zapowiedziano podwyżkę opłaty klimatycznej na niemieckiej stronie Wyspy Uznam. Przypomnijmy, każdy turysta przekraczający granicę musi zapłacić kilka euro za korzystanie z tzw. "Kąpielisk Cesarskich".

Wraz ze zbliżającym się sezonem turystycznym, sprawa powraca. Jak tłumaczył ostatnio na antenie Twojego Radia radny Ryszard Teterycz, wprowadzenie opłaty pozwoliłoby zwiększyć standard pobytu turystów przyjeżdżających do Świnoujścia i mieszkańców. Opłata klimatyczna umożliwiałaby np. darmowe korzystanie z toalet w mieście.

Obecnie opłata klimatyczna za pobyt w miejscowościach uzdrowiskowych pobierana jest przy pobycie, który trwa dłużej niż dobę i doliczana jest do należności za nocleg. Tak jest również w Świnoujściu, które ma status uzdrowiska. Wprowadzenie opłaty dla turystów jednodniowych nie jest obecnie możliwe, gdyż wymagałoby zmian w polskim prawie. Wszystko zatem zależy od decyzji parlamentarzystów. Wcześniej musiałby jednak powstać projekt ustawy regulującej tę kwestię.

Wszystko więc wskazuje na to, że w najbliższym czasie jednodniowy wypad do Świnoujścia nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami.

Jak uiścić opłatę uzdrowiskową na niemieckiej części wyspy Uznam?

Opłatę można uiścić w automatach ustawionych przy szlakach spacerowych i wejściach na plażę (Kurkarten-Automat). Wyglądają one jak zwykłe parkomaty i oznaczone są literą "K". Płatności można dokonać gotówką lub kartą. Wydrukowany bilet należy mieć przy sobie i okazać go kontrolerom, którzy zatrzymują ludzi i sprawdzają czy został zakupiony, a w przypadku jego braku mogą nam go sprzedać.

