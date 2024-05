Fabryka Wody wpłynęła na ceny nieruchomości

Ceny nieruchomości w Szczecinie bardzo dynamicznie rosną. Nie jest to informacja zaskakująca, gdyż ten trend utrzymuje się od dłuższego czasu. Nie da się jednak nie zauważyć szybkiego wzrostu cen w okolicach wybudowanego właśnie szczecińskiego aquaparku, który zostanie otwarty 1 czerwca. W okolicy Fabryki Wody powstają mieszkania deweloperskie, ale największy wzrost jest odnotowywany na rynku wtórnym, gdzie pojawiają się już oferty powyżej 12 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dla porównania – za tyle można znaleźć oferty w centrum Szczecina lub nawet w innych, bardziej reprezentacyjnych częściach miasta.

– Fabryka Wody podnosi atrakcyjność nieruchomości. Jeżeli ktoś mieszka w bloku naprzeciwko to może mówić, że prawie ma mieszkanie z basenem – przyznaje Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

559 tysięcy złotych za dwupokojowe mieszkanie na ulicy 1 maja w Szczecinie, 419 tysięcy złotych za 29 metrową kawalerkę również przy ul. 1 maja w Szczecinie. 460 tysięcy złotych za dwupokojowe mieszkanie przy ul. Druckiego-Lubeckiego to również wysoka cena. Co łączy te nieruchomości? Wszystkie znajdują się w bezpośredniej okolicy otwieranej 1 czerwca Fabryki Wody w Szczecinie.

- Ceny nieruchomości na rynku wtórnym w Szczecinie rosną i zbliżają się do 10 tysięcy złotych, więc wzrosty cen nie powinny nas zaskakiwać. Oferty, które pojawiają się teraz w okolicach ul. Willowej, 1 maja, Wilczej, Malczewskiego czy Stalmacha, na pewno uwzględniają fakt, że w tej okolicy pojawia się nowa inwestycja i jest ona spektakularna – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości. - To atrakcyjna lokalizacja dla rodzin z dziećmi, bo aquapark znajduje się zaledwie kilka minut drogi na pieszo. Również dla inwestorów to ciekawy zakup, bo przecież te okolice to nie tylko dostęp do Fabryki Wody, ale i kilka minut od centrum Szczecina czy Wałów Chrobrego. Może się więc okazać, że za moment pod kątem inwestycyjnym będzie to jedna z ciekawszych dzielnic Szczecina – przyznaje ekspert.

Ekspert: "Należy spodziewać się dalszego wzrostu cen"

Eksperci nie mają wątpliwości, że otwarcie tak wielkiej inwestycji będzie przekładać się na wzrost wartości nieruchomości w tych okolicach. Dotyczyć to będzie zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego. Taka inwestycja będzie sprzyjać rozwojowi okolicznych ulic. Należy spodziewać się rozbudowy infrastruktury społecznej oraz np. otwierania nowych lokali gastronomicznych czy miejsc, które będą korzystać z większego ruchu mieszkańców w tej części Szczecina.

- Należy spodziewać się dalszego wzrostu cen nieruchomości w tym miejscu. Wiele jednak będzie zależeć także od standardu lokalu, jego wykończenia czy możliwości zaaranżowania. Jestem pewien, że Fabryka Wody będzie generatorem wzrostu cen w tym miejscu i to przez długi czas – dodaje Mirosław Król.

