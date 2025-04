Podwyżki cen biletów ZDiTM w Szczecinie

Od 1 maja za najbardziej popularny, 15-minutowy bilet normalny na przejazd tramwajem lub autobusem (bez linii pospiesznych), będzie trzeba zapłacić nie 2, lecz 3 złote. Wzrosną również ceny biletów półgodzinnych (4 zł), godzinnych (6 zł) czy dwugodzinnych (7 zł). Droższe będą również bilety okresowe na jedną lub wszystkie linie. W ich przypadku można jednak trochę zaoszczędzić i nieco złagodzić skutki podwyżek. W jaki sposób? Wyjaśniamy poniżej.

Bilety jednorazowe można łączyć

Wiele osób zastanawia się, co zrobić z niewykorzystanymi biletami jednorazowymi, gdy od 1 maja zmienią się ich ceny. Jak informuje ZDiTM, będzie można łączyć ich nominały, np. kasując jednocześnie bilety za 2 zł i 1 zł przy przejazdach 15-minutowych.

Nowy cennik ZDiTM

Jak zaoszczędzić na biletach okresowych?

W przypadku biletów okresowych, po podwyżce możemy korzystać z dotychczas zakupionych biletów, bez konieczności uiszczania dopłaty, do końca ich ważności. I to daje możliwość nie tylko przesunięcia skutków podwyżki w czasie, ale też zaoszczędzenia nawet kilkudziesięciu złotych.

Dla przykładu, kupując normalny bilet miesięczny na wszystkie linie bez pospiesznych, do 30 kwietnia zapłacimy za niego 80 zł. Po 1 maja będzie to już 100 zł. W skali najbliższego miesiąca daje to oszczędność 20 złotych.

Jednak najbardziej korzystne będzie zaopatrzenie się w bilet kwartalny. Do 30 kwietnia będzie trzeba za niego zapłacić 230 zł, natomiast po podwyżce będzie to już wydatek 278 zł. Warto więc zaopatrzyć się w taki bilet do środy włącznie, by przez kolejne trzy miesiące wciąż jeździć komunikacją miejską w "starej cenie". Przy okazji w kieszeni pozostanie aż 48 złotych, a droższy bilet będzie trzeba kupić dopiero pod koniec lipca.

W przypadku kwartalnych biletów normalnych na wszystkie linie z pospiesznymi, można zaoszczędzić 30 złotych, gdyż ich cena wzrośnie z 370 na 400 zł.

