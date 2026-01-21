Stołczyn zyskuje nową atrakcję

- Zakończyła się realizacja I etapu budowy punktu widokowego na Stołczynie – informuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. - Na zlecenie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wzniesienie przy ulicy Górskiej zmieniło swoje oblicze.

Niezagospodarowany teren, w ramach pierwszego etapu inwestycji, zyskał komfortową ścieżkę dla pieszych o ekologicznej i przepuszczającej wodę nawierzchni z kruszywa naturalnego oraz ogrodzenie. Uporządkowana została również zieleń, wysiana trawa i łąka kwietna.

Wyjątkowe widoki na Odrę i Jezioro Dąbie

Punkt widokowy znajduje się nieopodal pętli, gdzie dojeżdżają tramwaje linii nr 6, w bliskim sąsiedztwie Wieży Bismarcka, która odzyskuje swój dawny blask i w otoczeniu winnic znajdujących się na zboczach. Widoki są wyjątkowe. Z punktu widokowego można podziwiać Odrę i jej rozlewiska, Jezioro Dąbie oraz malownicze tereny znajdujące się na wschód od tych akwenów.

To kolejne miejsce mogące stać się atrakcją północnej części Szczecina, która ma ogromny potencjał, jednak lata zaniedbań sprawiły, że bardzo straciła na uroku.

Co jeszcze powstanie w ramach inwestycji?

W ramach zadania wykonawca przygotował również grunt pod przyszłe nasadzenia, w tym klombu na wzniesieniu, uzbrojenie terenu w sieć doprowadzającą wodę ze zbiornika retencyjnego (który powstanie w drugim etapie) i okablowanie na szczyt wzniesienia.

Wykonawcą inwestycji jest firma MADRO sp. z o. o. Całkowity koszt realizacji pierwszego etapu to ponad 181 tys. zł.

