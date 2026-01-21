Spis treści
Awaria na SOR w Szczecinie. Zepsuł się system wentylacji
Awaria dotyczy automatyki sterującej systemem wentylacji. Ze względów bezpieczeństwa pacjentów i personelu konieczne było czasowe i częściowe wyłączenie z użytkowania niektórych pomieszczeń SOR-u.
- Doszło do awarii systemu wentylacji mechanicznej, z którego to powodu zmuszeni zostaliśmy do wyłączenia z użytkowania części pomieszczeń SOR-u – informuje w rozmowie z Radiem ESKA Magdalena Knop, rzeczniczka prasowa USK-1 PUM w Szczecinie.
Gdzie szukać pomocy medycznej w nagłych przypadkach? Szpital wskazuje alternatywy
W związku z utrudnieniami, szpital zachęca do korzystania z innych punktów tego typu w Szczecinie, w tym z czterech punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
- Apelujemy i bardzo prosimy, by osoby, które wymagają pilnego zaopatrzenia medycznego, mieszały się do innych tego typu punktów – dodaje rzeczniczka szpitala.
Poniżej lista izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych w Szczecinie:
- Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM, Powstańców Wlkp. 72
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. A. Sokołowskiego 11
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4
- 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Piotra Skargi 9-11
- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ „Zdroje", Mączna 4
- Samodzielny Publiczny ZOZ MSWiA, Jagiellońska 44
Kiedy SOR w Szczecinie wróci do pełnej sprawności? Trwa ustalanie przyczyn awarii
Przyczyny awarii są obecnie badane przez specjalistów, a dyrekcja szpitala prowadzi intensywne działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej funkcjonalności oddziału. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Będziemy na bieżąco informować o postępach w naprawie.