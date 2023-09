Bus z imigrantami zatrzymany pod Pyrzycami. Mieli słowackie dokumenty

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 29.09.2023? To nie są żarty!

Bus przewożący imigrantów został zatrzymany przez polsko-niemiecki patrol policji i straży granicznej. W pojeździe było 35 osób, w tym kobieta i dwoje dzieci. Nie wiadomo, jaki był cel podróży imigrantów, wiele wskazuje na to, że zmierzali w kierunku Niemiec. Jak informuje RMF FM, mieli oni przy sobie słowackie dokumenty, co może wskazywać, że wjechali do Polski z terytorium tego kraju.

Wszyscy migranci trafili do ośrodka straży granicznej. Nie wymagali pomocy medycznej. Nie wiadomo, jaki będzie ich dalszy los. Kierowca busa został zatrzymany. Niebawem ma usłyszeć zarzuty dotyczące pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy.

