Brawurowy pościg za audi i 17 zarzutów dla 29-latka. Co miał na sumieniu?

29-latek włamywał się i uciekał przed policją

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w miejscowościach nadmorskich doszło do serii włamań i kradzieży. Kryminalni, pracujący nad sprawą, wytypowali 29-letniego mieszkańca gminy Gryfice jako podejrzanego o dokonanie przestępstw. Mężczyzna jednak sprytnie ukrywał się przed organami ścigania. Patrolując okolicę, w której mógł przebywać ukrywający się 29-latek, policjanci zauważyli czarne audi A4, które zmierzało w kierunku Rewala. Funkcjonariusze przekazali informację mundurowym z tej miejscowości, aby przeprowadzili kontrolę pojazdu.

Brawurowy pościg za poszukiwanym

Podczas próby zatrzymania kierujący audi nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, łamiąc przy tym wielokrotnie przepisy ruchu drogowego, m.in. przekraczając linie ciągłe, poruszając się lewym pasem ruchu czy nie stosując się do znaków drogowych. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Nieodpowiedzialny 29-latek uciekał przed policjantami m.in. przez Rewal, Wolin i Międzyzdroje.

- O prowadzonym pościgu został poinformowany dyżurny Policji w Kamieniu Pomorskim, który skierował do działania policjantów z Międzyzdrojów i Wolina, którzy utworzyli posterunek blokadowy - informuje kom. Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Młody mężczyzna, chcąc uniknąć zatrzymania, wjechał na teren Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie został zatrzymany. Podczas pościgu uszkodził również policyjny radiowóz.

29-latek odpowie za swoje czyny przed sądem

Mieszkaniec gminy Gryfice trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał 11 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem, 4 zarzuty dokonania kradzieży oraz zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i posiadania narkotyków. W wyniku jego przestępczego procederu straty oszacowano na kwotę ponad 39 tysięcy złotych.

Podejrzany o dokonanie tych przestępstw mężczyzna odpowie również za szereg wykroczeń w ruchu drogowym. W przeszłości był on karany za przestępstwa podobne i za popełnione czyny odpowie w warunkach recydywy.

Decyzją Sądu Rejonowego w Gryficach 29-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.

