Brawurowy pościg za audi i 17 zarzutów dla 29-latka. Co miał na sumieniu?

2025-09-05 12:12

29-latek urządził sobie szaleńczy rajd po drogach, który mógł się skończyć tragedią. Po brawurowym policyjnym pościgu, mężczyzna usłyszał aż 17 zarzutów. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące. Za wszystkie przewinienia, których się dopuścił, grozi mu nawet 15 lat więzienia!

Pexels.com
29-latek włamywał się i uciekał przed policją

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w miejscowościach nadmorskich doszło do serii włamań i kradzieży. Kryminalni, pracujący nad sprawą, wytypowali 29-letniego mieszkańca gminy Gryfice jako podejrzanego o dokonanie przestępstw. Mężczyzna jednak sprytnie ukrywał się przed organami ścigania. Patrolując okolicę, w której mógł przebywać ukrywający się 29-latek, policjanci zauważyli czarne audi A4, które zmierzało w kierunku Rewala. Funkcjonariusze przekazali informację mundurowym z tej miejscowości, aby przeprowadzili kontrolę pojazdu.

Brawurowy pościg za poszukiwanym

Podczas próby zatrzymania kierujący audi nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, łamiąc przy tym wielokrotnie przepisy ruchu drogowego, m.in. przekraczając linie ciągłe, poruszając się lewym pasem ruchu czy nie stosując się do znaków drogowych. Policjanci ruszyli za nim w pościg.

Nieodpowiedzialny 29-latek uciekał przed policjantami m.in. przez Rewal, Wolin i Międzyzdroje.

- O prowadzonym pościgu został poinformowany dyżurny Policji w Kamieniu Pomorskim, który skierował do działania policjantów z Międzyzdrojów i Wolina, którzy utworzyli posterunek blokadowy - informuje kom. Zbigniew Frąckiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

Młody mężczyzna, chcąc uniknąć zatrzymania, wjechał na teren Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie został zatrzymany. Podczas pościgu uszkodził również policyjny radiowóz.

29-latek odpowie za swoje czyny przed sądem

Mieszkaniec gminy Gryfice trafił do policyjnego aresztu, a następnie usłyszał 11 zarzutów dokonania kradzieży z włamaniem, 4 zarzuty dokonania kradzieży oraz zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i posiadania narkotyków. W wyniku jego przestępczego procederu straty oszacowano na kwotę ponad 39 tysięcy złotych.

Podejrzany o dokonanie tych przestępstw mężczyzna odpowie również za szereg wykroczeń w ruchu drogowym. W przeszłości był on karany za przestępstwa podobne i za popełnione czyny odpowie w warunkach recydywy.

Decyzją Sądu Rejonowego w Gryficach 29-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.

