Awaria ogrzewania w Szczecinie. Mieszkańcy dostali alerty RCB. Nawet trzy dni bez ciepła

Awaria sieci ciepłowniczej w Szczecinie dotknęła mieszkańców osiedli Zawadzkiego i Klonowicza.

Przerwa w dostawie ciepła i ogrzewania potrwa do soboty, a RCB wydało alert dla mieszkańców.

Szczecińska Energetyka Cieplna przeprasza za niedogodności.

Sprawdź, jak długo potrwa problem i jak przygotować się na brak ogrzewania.

- Uwaga! Awaria sieci ciepłowniczej na os. Zawadzkiego i Klonowica w Szczecinie. Szacowane przywrócenie ogrzewania: 17.01. Ogranicz wychładzanie pomieszczeń – czytamy w treści alertu RCB, rozesłanego do mieszkańców Szczecina.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„Uwaga! Awaria sieci ciepłowniczej na os. Zawadzkiego i Klonowica w Szczecinie. Szacowane przywrócenie ogrzewania: 17.01. Ogranicz wychładzanie pomieszczeń”.Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie Szczecina (woj. zachodniopomorskie). pic.twitter.com/PhYYW5PDNf— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 14, 2026

Przypomnijmy, że we wtorek (13 stycznia) Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała o planowanych pracach naprawczych, które spowodują przerwę w dostawach ciepła. Dotknie ona mieszkańców następujących ulic:

Klonowica,

Litewska,

Marlicza,

Św. Ottona,

Polskiego Czerwonego Krzyża,

Romera,

Szafera,

Wojska Polskiego,

Zawadzkiego.

Jak tłumaczy SEC, naprawa usterki nie potrwa długo, jednak przerwa w dostawie ciepła będzie dłuższa. Wynika to ze specyfiki systemu ciepłowniczego. - Chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła. Taka jest specyfika systemu ciepłowniczego. Ale nasze ekipy są już w terenie i działają pełną parą – informuje SEC.

Dostawca ciepła przeprasza mieszkańców os. Zawadzkiego za niedogodności i prosi o cierpliwość. Prace naprawcze mają na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci ciepłowniczej w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że brak ciepłej wody i ogrzewania w środku zimy to poważny problem, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych. Mieszkańcy powinni odpowiednio przygotować się na ten czas, zabezpieczając alternatywne źródła ciepła i zaopatrując się w niezbędne zapasy.

Sprawdź, czy Twój dom znajduje się na liście ulic objętych przerwą w dostawach.

Zabezpiecz alternatywne źródła ogrzewania, np. grzejniki elektryczne.

Zaopatrz się w ciepłe koce, ubrania i termosy z gorącymi napojami.

Jeśli masz małe dzieci lub osoby starsze w domu, rozważ przenocowanie u rodziny lub znajomych, którzy mają dostęp do ogrzewania.

Śledź komunikaty SEC, aby być na bieżąco z postępem prac naprawczych.

