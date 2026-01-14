Awaria ogrzewania w Szczecinie. Mieszkańcy dostali alerty RCB. Nawet trzy dni bez ciepła

- Awaria sieci ciepłowniczej w Szczecinie dotknęła mieszkańców osiedli Zawadzkiego i Klonowicza.
- Przerwa w dostawie ciepła i ogrzewania potrwa do soboty, a RCB wydało alert dla mieszkańców.
- Szczecińska Energetyka Cieplna przeprasza za niedogodności.
- Sprawdź, jak długo potrwa problem i jak przygotować się na brak ogrzewania.
- Uwaga! Awaria sieci ciepłowniczej na os. Zawadzkiego i Klonowica w Szczecinie. Szacowane przywrócenie ogrzewania: 17.01. Ogranicz wychładzanie pomieszczeń – czytamy w treści alertu RCB, rozesłanego do mieszkańców Szczecina.
Przypomnijmy, że we wtorek (13 stycznia) Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała o planowanych pracach naprawczych, które spowodują przerwę w dostawach ciepła. Dotknie ona mieszkańców następujących ulic:
- Klonowica,
- Litewska,
- Marlicza,
- Św. Ottona,
- Polskiego Czerwonego Krzyża,
- Romera,
- Szafera,
- Wojska Polskiego,
- Zawadzkiego.
Jak tłumaczy SEC, naprawa usterki nie potrwa długo, jednak przerwa w dostawie ciepła będzie dłuższa. Wynika to ze specyfiki systemu ciepłowniczego. - Chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła. Taka jest specyfika systemu ciepłowniczego. Ale nasze ekipy są już w terenie i działają pełną parą – informuje SEC.
Dostawca ciepła przeprasza mieszkańców os. Zawadzkiego za niedogodności i prosi o cierpliwość. Prace naprawcze mają na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci ciepłowniczej w przyszłości.
Warto zaznaczyć, że brak ciepłej wody i ogrzewania w środku zimy to poważny problem, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych. Mieszkańcy powinni odpowiednio przygotować się na ten czas, zabezpieczając alternatywne źródła ciepła i zaopatrując się w niezbędne zapasy.
- Sprawdź, czy Twój dom znajduje się na liście ulic objętych przerwą w dostawach.
- Zabezpiecz alternatywne źródła ogrzewania, np. grzejniki elektryczne.
- Zaopatrz się w ciepłe koce, ubrania i termosy z gorącymi napojami.
- Jeśli masz małe dzieci lub osoby starsze w domu, rozważ przenocowanie u rodziny lub znajomych, którzy mają dostęp do ogrzewania.
- Śledź komunikaty SEC, aby być na bieżąco z postępem prac naprawczych.