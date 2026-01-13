Tysiące mieszkańców bez ciepła i ciepłej wody. Gigantyczne utrudnienia na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-13 14:38

Mieszkańcy osiedla Zawadzkiego w Szczecinie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od środy 14 stycznia od godziny 9:00 do soboty 17 stycznia do godziny 7:00 wstrzymane zostaną dostawy ciepła i ciepłej wody. Awaria sieci ciepłowniczej sparaliżuje życie tysięcy osób.

Awaria sieci ciepłowniczej

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Szczecin SE Google News

Awaria na os. Zawadzkiego w Szczecinie. Gdzie zabraknie ciepła?

Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała o planowanych pracach naprawczych, które spowodują przerwę w dostawach ciepła. Dotknie ona mieszkańców następujących ulic: Klonowica, Litewska, Marlicza, Św. Ottona, Polskiego Czerwonego Krzyża, Romera, Szafera, Wojska Polskiego oraz Zawadzkiego.

Polecany artykuł:

Napadał z nożem na Żabki i uciekał z pieniędzmi. Bandyta w areszcie. Kim jest 4…

Dlaczego przerwa w dostawach ciepła potrwa aż tyle?

Jak tłumaczy SEC, naprawa usterki nie potrwa długo, jednak przerwa w dostawie ciepła będzie dłuższa. Wynika to ze specyfiki systemu ciepłowniczego.

„Chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła. Taka jest specyfika systemu ciepłowniczego. Ale nasze ekipy są już w terenie i działają pełną parą”

– informuje SEC.

SEC przeprasza za utrudnienia i apeluje o wyrozumiałość

Dostawca ciepła przeprasza mieszkańców os. Zawadzkiego za niedogodności i prosi o cierpliwość. Prace naprawcze mają na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci ciepłowniczej w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że brak ciepłej wody i ogrzewania w środku zimy to poważny problem, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych. Mieszkańcy powinni odpowiednio przygotować się na ten czas, zabezpieczając alternatywne źródła ciepła i zaopatrując się w niezbędne zapasy.

Jak przygotować się na brak ciepła i ciepłej wody?

  • Sprawdź, czy Twój dom znajduje się na liście ulic objętych przerwą w dostawach.
  • Zabezpiecz alternatywne źródła ogrzewania, np. grzejniki elektryczne.
  • Zaopatrz się w ciepłe koce, ubrania i termosy z gorącymi napojami.
  • Jeśli masz małe dzieci lub osoby starsze w domu, rozważ przenocowanie u rodziny lub znajomych, którzy mają dostęp do ogrzewania.
  • Śledź komunikaty SEC, aby być na bieżąco z postępem prac naprawczych.

Miejmy nadzieję, że prace naprawcze zakończą się zgodnie z planem, a mieszkańcy osiedla Zawadzkiego szybko odzyskają dostęp do ciepła i ciepłej wody.

Polecany artykuł:

Zimowe rzeźby pana Henryka zachwycają, chociaż śniegu jak na lekarstwo. To już …
Rzeźby ze śniegu na pętli Głębokie
32 zdjęcia
Sonda
Czym ogrzewasz dom?
Śnieżne dzieła pana Henryka. To już tradycja
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AWARIA
SEC
OSIEDLE ZAWADZKIEGO
AWARIA CIEPŁOWNICZA
AWARIA OGRZEWANIA