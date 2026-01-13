Awaria na os. Zawadzkiego w Szczecinie. Gdzie zabraknie ciepła?

Szczecińska Energetyka Cieplna poinformowała o planowanych pracach naprawczych, które spowodują przerwę w dostawach ciepła. Dotknie ona mieszkańców następujących ulic: Klonowica, Litewska, Marlicza, Św. Ottona, Polskiego Czerwonego Krzyża, Romera, Szafera, Wojska Polskiego oraz Zawadzkiego.

Dlaczego przerwa w dostawach ciepła potrwa aż tyle?

Jak tłumaczy SEC, naprawa usterki nie potrwa długo, jednak przerwa w dostawie ciepła będzie dłuższa. Wynika to ze specyfiki systemu ciepłowniczego.

„Chociaż sama naprawa nie będzie trwała długo, to opróżnienie sieci z gorącej wody i przygotowanie do naprawy, a potem ponowne napełnienie znacznie wydłużają czas przerwy w dostawach ciepła. Taka jest specyfika systemu ciepłowniczego. Ale nasze ekipy są już w terenie i działają pełną parą”

– informuje SEC.

SEC przeprasza za utrudnienia i apeluje o wyrozumiałość

Dostawca ciepła przeprasza mieszkańców os. Zawadzkiego za niedogodności i prosi o cierpliwość. Prace naprawcze mają na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci ciepłowniczej w przyszłości.

Warto zaznaczyć, że brak ciepłej wody i ogrzewania w środku zimy to poważny problem, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych. Mieszkańcy powinni odpowiednio przygotować się na ten czas, zabezpieczając alternatywne źródła ciepła i zaopatrując się w niezbędne zapasy.

Jak przygotować się na brak ciepła i ciepłej wody?

Sprawdź, czy Twój dom znajduje się na liście ulic objętych przerwą w dostawach.

Zabezpiecz alternatywne źródła ogrzewania, np. grzejniki elektryczne.

Zaopatrz się w ciepłe koce, ubrania i termosy z gorącymi napojami.

Jeśli masz małe dzieci lub osoby starsze w domu, rozważ przenocowanie u rodziny lub znajomych, którzy mają dostęp do ogrzewania.

Śledź komunikaty SEC, aby być na bieżąco z postępem prac naprawczych.

Miejmy nadzieję, że prace naprawcze zakończą się zgodnie z planem, a mieszkańcy osiedla Zawadzkiego szybko odzyskają dostęp do ciepła i ciepłej wody.

