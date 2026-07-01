Astronomiczna kwota za budowę hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Zarząd ujawnia koszty

Zarząd zdradza koszty budowy hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Powstawanie kolejnych obiektów sygnowanych nazwiskiem słynnego przedsiębiorcy Tadeusza Gołębiewskiego niezmiennie intryguje ekspertów z branży turystycznej oraz zwykłych obserwatorów. Głównym tematem dyskusji najczęściej pozostaje rozmach tych projektów i metody pozyskiwania na nie środków. Przedstawiciele firmy postanowili wreszcie zaspokoić ciekawość dziennikarzy podczas niedawnego spotkania prasowego wyjawiając, jakimi sumami obciążony był budżet przy wznoszeniu bałtyckiego kurortu.

Budowa pochłonęła dużo, bo ok. miliard złotych - mówili nam członkowie zarządu hotelu Gołębiewski Pobierowo.

Model finansowania inwestycji. Kapitał własny i kredyty na budowę

Z udostępnionych przez władze spółki danych jednoznacznie wynika, że realizacja tak ambitnego planu opierała się na modelu mieszanym, w którym zdecydowany prym wiodły prywatne zasoby inwestora. Zgromadzone przez pomysłodawcę środki pokryły blisko siedemdziesiąt procent wszystkich niezbędnych wydatków. Pozostałe trzydzieści procent sfinansowano dzięki pożyczkom bankowym. Choć zewnętrzne wsparcie stanowiło mniejszość, jego rola okazała się absolutnie kluczowa dla całego procesu. Dzięki tym pieniądzom możliwe było bezproblemowe kontynuowanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem, a firma nie musiała angażować całego swojego majątku na każdym etapie powstawania tego gigantycznego kurortu.

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Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Miliard złotych na giganta w Pobierowie

Tak potężna suma automatycznie plasuje ten nadmorski kompleks w absolutnej czołówce największych prywatnych przedsięwzięć w polskim sektorze hotelarskim. Wynika to nie tylko z samych monstrualnych gabarytów bryły budynku, lecz także z konieczności zaplanowania i stworzenia niezwykle rozbudowanej sieci atrakcji pobocznych i udogodnień dla gości. Właśnie dlatego tak ogromne środki pochłonęły potężne parki wodne, nowocześnie wyposażone sale konferencyjne, luksusowe restauracje oraz liczne strefy relaksu i pełne zaplecze techniczne.

Krytyka hotelu Gołębiewski po upalnym weekendzie

Mimo ogromnych nakładów finansowych w ostatnich dniach obiekt musiał zmierzyć się z falą niezadowolenia ze strony odwiedzających go gości, szczególnie po bardzo gorącym weekendzie. Właśnie w tym czasie w nadmorskim kompleksie przebywał popularny twórca internetowy Książulo, który nie krył rozczarowania jakością usług i ostatecznie zażądał zwrotu poniesionych kosztów. Bardzo podobne pretensje zgłaszała również jedna z turystek, która skarżyła się na całkowity brak bieżącej wody oraz niedziałającą klimatyzację, co zmusiło ją do pięciokrotnego wzywania obsługi na pomoc w trakcie pobytu.

Nie miała ani wody, ani klimatyzacji. Interweniowała 5 razy! Pobyt w hotelu Gołębiewski Pobierowo nie spełnił oczekiwań