Anioł w mundurze! Policjantka Kasia nie pozostała obojętna na los 80-latka

Dzielnicowa z sercem na dłoni. Pomoc dla seniora

Asp. Katarzyna Jurewicz, pełniąca służbę na terenie gminy Kamień Pomorski, dowiedziała się o trudnym losie 80-letniego pana Zenona. Senior mieszka samotnie, w jednym pokoju, w trudnych warunkach, szczególnie dotkliwych zimą. Dzielnicowa nie mogła przejść obojętnie wobec tej sytuacji.

- Mundurowa, kierując się empatią i poczuciem odpowiedzialności za lokalną społeczność, postanowiła natychmiast podjąć działania – relacjonuje mł. asp. Katarzyna Jasion z KPP w Kamieniu Pomorskim.

Zbiórka dla pana Zenona. Mieszkańcy nie zawiedli!

Z własnej inicjatywy policjantka zorganizowała zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, aby poprawić warunki życia seniora i zapewnić mu podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Dzięki ogromnej życzliwości i wsparciu mieszkańców udało się pozyskać grzejniki, które zapewnią ciepło w okresie niskich temperatur, a także telewizor. To jednak nie koniec działań. Policjantka planuje zorganizowanie łóżka, aby senior mógł odpoczywać w godnych warunkach.

Policja apeluje: Nie bądźmy obojętni!

Cała inicjatywa pokazuje, jak wielką rolę odgrywa współpraca policji z lokalną społecznością oraz jak ważna jest czujność i wrażliwość na los drugiego człowieka.

- Takie działania są najlepszym dowodem na to, że policyjna służba to także realna pomoc, troska i obecność tam, gdzie ktoś najbardziej jej potrzebujep – podkreśla mł. asp. Katarzyna Jasion.

Policja apeluje do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby samotne, starsze, chore oraz niepełnosprawne. Na zewnątrz panują ujemne temperatury, które są szczególnie niebezpieczne dla życia. Osoby starsze są zdecydowanie bardziej narażone na wychłodzenie. Jeżeli zauważymy, że ktoś w naszym otoczeniu może potrzebować pomocy – reagujmy. Jeden telefon może zapobiec tragedii.

