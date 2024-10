Obsikane ściany, zniszczone wyposażenie

Aquapark przy ul. 1 Maja w Szczecinie został oddany do użytku zaledwie kilka miesięcy temu, a już część jego pomieszczeń wymaga nie tylko gruntownego sprzątanie, lecz remontu. I nie jest to efekt zużycia, lecz przykład na to, że niektórzy nie dorośli do tego, by korzystać z tego obiektu i nie powinni w ogóle przekraczać jego progów. Przedstawiciele aquaparku pokazali efekty ich działań. Uszkodzone prysznice, dziury w ścianach, obsikane ściany i suszarki do rąk, odchody rozmazane na ścianie - to tylko niektóre zniszczenia w Fabryce Wody.

Radni piszą interpelacje i pytają o alkohol

W tej sprawie zareagowali szczecińscy radni: Andrzej Radziwinowicz i Przemysław Słowik, którzy podejrzewają, że jedną z przyczyn takich zachowań może być alkohol, który jest sprzedawany w punktach gastronomicznych na terenie aquaparku. Radny Słowik pyta m.in. o to, czy alkohol wysokoprocentowy jest nadal eksponowany w ladach chłodniczych i ile litrów napojów alkoholowych jest sprzedawane w poszczególnych miesiącach w Fabryce Wody. Natomiast radny Radziwinowicz sugeruje, by całkowicie wycofać sprzedaż alkoholu na terenie Fabryki Wody, a także, by podwyższyć ewentualnie ceny biletów.

Obaj radni pytają również, czy akty wandalizmu zostały zgłoszone odpowiednim służbom i czy namierzono sprawców, a także czy zarządca aquaparku ma jakiś plan, by skutecznie przeciwdziałać niszczeniu obiektu, który kosztował ponad 400 milionów złotych.

Odpowiedzi na interpelacje Andrzeja Radziwinowicza i Przemysława Słowika poznamy najprawdopodobniej w ciągu najbliższych tygodni.

"Alkohol na basenie. Co za geniusz to wymyślił?"

Wandalizm w Fabryce Wody zbulwersował również mieszkańców Szczecina, którzy licznie komentowali tę sprawę w mediach społecznościowych. Internauci poruszyli również kwestię sprzedaży napojów alkoholowych na terenie aquaparku, nie tylko w związku z aktami wandalizmu, ale też bezpieczeństwem.

"Alkohol w takim miejscu?"

"Alkohol na basenie. Co za geniusz to wymyślił?"

"Kto i na jakiej podstawie wydał pozwolenie na sprzedaż alkoholu na tym obiekcie?"

"Polak bez wódy nie potrafi wypocząć?"

"Alkohol w aquaparku? Obiekt przyjazny rodzinie..."

- czytamy m.in. w komentarzach na portalach społecznościowych.

