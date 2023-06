Akcja ratunkowa przy świnoujskiej przeprawie promowej. W wodzie dryfował mężczyzna

Zdarzenie miało miejsce około godz. 14:00 przy przeprawie promowej w centrum Świnoujścia. Świadkowie, którzy zobaczyli, że w wodzie znajduje się człowiek, natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Na miejsce, jako pierwsi przyjechali strażacy. Jeden z nich, bez chwili wahania wskoczył do kanału, by pomóc mężczyźnie, który znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie i przyciągnął go do brzegu. Na nabrzeżu czekały już karetki pogotowia ratunkowego.

Dzięki reanimacji udało się przywrócić akcję serca. Mężczyzna w wieku około 60 lat był w stanie ciężkim. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał go do szpitala.

Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego mężczyzna znalazł się w wodzie. Według nieoficjalnych informacji mógł to być jeden z wędkarzy, którzy łowią ryby w tym miejscu. W pewnym momencie mógł zasłabnąć i wpaść do wody. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności zdarzenia.

