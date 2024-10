Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 15.10.2024? To duża kasa!

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę, 12 października, w pobliżu ul. Długosza w Szczecinie. Policjanci, którzy patrolowali ten rejon miasta, zauważyli chłopca, który biegał między samochodami, a do tego nie miał na sobie adekwatnego do temperatury ubrania. Funkcjonariusze natychmiast wstrzymali ruch na ulicy i zajęli się dzieckiem.

Chłopiec powiedział im, że bez wiedzy i zgody rodziców wyszedł do sklepu. Policjanci udali się do jego mieszkania, ale nikogo w nim nie zastali. Szybko jednak odleźli matkę 7-latka, która przebywała u sąsiadki. Kobieta nie widziała nic złego w tym, że jej syn był pozostawiony sam w domu.

Funkcjonariusze byli innego zdania i sporządzili dokumentację dotyczącą braku należytej opieki nad dzieckiem. Została ona skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który podejmie dalsze kroki prawne w tej sprawie.

- Na kanwie tego wydarzenia apelujemy do rodziców o odpowiedzialność w opiece nad dziećmi – mówi nadkom. Anna Gembala ze szczecińskiej policji. - Nawet krótka chwila nieuwagi może prowadzić do poważnych konsekwencji.

To jednak nie koniec. Przy okazji opisanej interwencji w mieszkaniu kobiety, u której była mama chłopca, policjanci znaleźli kradziony rower. W tej sprawie wszczęto dochodzenie w sprawie kradzieży.

