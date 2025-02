460 hektarów na przemysł. Wielka szansa dla portu w Policach i całego regionu

Autor:

Porozumienia w sprawie współdziałania dla rozwoju obszaru Portu Morskiego w Policach podpisało w poniedziałek w Policach pięcioro sygnatariuszy. To Grupa Azoty Police, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe w Policach, Urząd Miejski w Policach oraz Zarząd Morskiego Portu Police.

- Ten region bardzo długo był niedoceniony przez innych pracodawców. Bardzo mało firm, przede wszystkim przemysłowych, lokowało się w rejonie Polic. Poza Grupą Azoty tych inwestorów tzw. przemysłowych, chemicznych, paliwowych itp. nie było tutaj wielu – mówił podczas konferencji prasowej prezes zarządu Grupy Azoty Police Andrzej Dawidowski. - Postanowiliśmy jakiś czas temu przy współpracy z przedstawicielami czy to samorządów, czy urzędów zmienić to postrzeganie Polic. Zmienić model współpracy w jakim się znajdujemy i w jaki sposób chcemy przyciągać inwestorów do tych rejonów. Przede wszystkim też po to, żeby tworzyć miejsca pracy i rozwijać ten obszar jako obszar typowo produkcji chemicznej, przemysłowej czy logistycznej.

Tereny objęte porozumieniem zajmują ponad 300 działek o łącznym obszarze ponad 460 hektarów. Efektem podpisanego porozumienia ma być wzrost potencjału gospodarczego i atrakcyjności terenów inwestycyjnych Gminy Police, jako miejsca przyjaznego inwestorom oraz zwiększenie konkurencyjności na regionalnym rynku pracy.

- To będzie park logistyczno-przemysłowy, z gigantycznym potencjałem, z nową bocznicą kolejową, z dobrym spięciem infrastrukturalnym – podkreślał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Z nadzieją patrzymy na rozstrzygnięcie przetargu na Zachodnią Obwodnicę Szczecina, która jeszcze lepiej skomunikuje to miejsce jeśli chodzi o ruch kołowy. Będziemy mieli wokół Szczecina na pewno takie unikatowe miejsce dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie przychodów, wynikające z obsługi przeładunków portowych, dzierżaw, usług portowych oraz wzrostu opłat lokalnych. Rozwój terenów portowych pozwoli na ulokowanie podmiotów branży chemicznej, paliwowej, konstrukcji stalowych, offshore, OZE czy logistycznych, co powinno się przełożyć na nowe miejsca pracy.

- Dążymy wspólnie do tego, aby wzmocnić potencjał inwestycyjny tego regionu - powiedział wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Police Radosław Maćkowiak. - Celem tego porozumienia jest współpraca na poziomie roboczym, w celu wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej. Efekty będą niedługo widoczne.

Poza zapowiedziami inwestycji prowadzonych bezpośrednio w porcie, w grudniu 2024 roku ogłoszono przetargi na budowę Zachodniego Obejścia Szczecina, która znacząco usprawni transport. Uzupełnienie tego projektu o budowę Kolejowej Obwodnicy Szczecina, za czym postuluje policka Spółka Grupy, pozwoliłoby na wyprowadzenie transportu materiałów niebezpiecznych poza obszary miejskie Polic i Szczecina.

