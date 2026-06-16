22-letni Dmytro oszukał seniorkę. Kobieta straciła oszczędności całego życia

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-16 10:14

Emerytka ze Szczecina uwierzyła fałszywemu doradcy, który gwarantował błyskawiczne zyski na rynku walutowym. Kobieta straciła w ten sposób prawie 170 tysięcy złotych, czyli dosłownie wszystkie oszczędności swojego życia. Śledczy zakończyli już postępowanie w tej sprawie i skierowali akt oskarżenia przeciwko 22-letniemu Dmytro K.

Seniorka straciła oszczędności życia
Autor: Shutterstock

Oszustwo inwestycyjne w internecie. Seniorka uwierzyła fałszywej platformie

Śledczy ustalili, że w lipcu 2025 roku mieszkanka Szczecina znalazła w mediach społecznościowych reklamę firmy o nazwie „Easyaimarket”. Internetowy anons kusił perspektywą szybkiego powiększenia posiadanych środków poprzez obrót obcymi walutami.

- Pokrzywdzona zainteresowała się ofertą, a tego samego dnia skontaktował się z nią mężczyzna podający się za doradcę inwestycyjnego” – przekazała prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Starsza pani dała się zmanipulować rzekomemu specjaliście i przelała na podane numery rachunków bankowych kwotę niemal 170 tysięcy złotych. Dopiero po upływie kilku tygodni kobieta uświadomiła sobie skalę oszustwa, po czym natychmiast zawiadomiła o wszystkim organy ścigania.

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Druga próba wyłudzenia. Dmytro K. wpadł podczas odbioru gotówki

Kiedy emerytka opuściła budynek policji, zadzwonił do niej kolejny oszust. Rozmówca z całą stanowczością zapewniał, że wcześniejsze operacje finansowe były legalne, a zamrożony kapitał można bez problemu odblokować po wpłaceniu kaucji zabezpieczającej w wysokości ponad 60 tysięcy złotych.

- Pokrzywdzona umówiła się na osobiste przekazanie gotówki. Po odbiór pieniędzy przyszedł oskarżony Dmytro K., który został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji – poinformowała w swoim oświadczeniu prokurator Julia Szozda.

Błyskawiczna i profesjonalna interwencja szczecińskich mundurowych sprawiła, że kolejny etap zuchwałej kradzieży zakończył się całkowitym fiaskiem.

Dmytro K. stanie przed sądem. Prokuratura wysłała akt oskarżenia

Przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód sformułowali już odpowiednie zarzuty i przesłali do sądu akt oskarżenia przeciwko Dmytrowi K., który współpracował z nieustaloną dotąd grupą wspólników.

Młody obywatel złożył wyjaśnienia i częściowo potwierdził swój udział w procederze. Warto zaznaczyć, że 22-latek nigdy wcześniej nie wchodził w konflikt z prawem, a cały okres prowadzonego dochodzenia spędził w areszcie tymczasowym.

Za dokonanie wyłudzenia mienia o znacznej wartości, a także za próbę kolejnego oszustwa, zatrzymanemu mężczyźnie grozi bardzo surowa kara, sięgająca nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledczy apelują o ostrożność. Przestroga prokurator Julii Szozdy

- Sprawcy wykorzystują zaufanie osób starszych, podszywając się pod doradców finansowych i tworząc profesjonalnie wyglądające strony internetowe. Apelujemy o ostrożność i weryfikowanie ofert inwestycyjnych – podkreśla prokurator Julia Szozda.

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