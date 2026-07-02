100 kilometrów ekspresówki w budowie. Docelowo połączy Szczecin z Warszawą

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-02 9:25

Budowa drogi ekspresowej S10 między Szczecinem a Wałczem rusza pełną parą. Ponad 100 kilometrów ekspresówki w budowie jednocześnie – takiego tempa na Pomorzu Zachodnim jeszcze nie było. Do końca 2028 roku kierowcy mają pojechać nową trasą, która w przyszłości stanie się szybkim połączeniem Szczecina z Warszawą.

Ostatni ZRID wydany. Cała S10 w regionie wchodzi w etap budowy

Wojewoda Zachodniopomorski wydał właśnie decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) dla odcinka Łowicz Wałecki – Piecnik. To ostatnie, siódme pozwolenie na budowę dla fragmentów S10 między Szczecinem a Wałczem. Tym samym cały, ponad 100‑kilometrowy ciąg ekspresówki w województwie zachodniopomorskim ma komplet zgód i może być realizowany.

– To historyczny moment. Po raz pierwszy w naszym regionie tak duży odcinek drogi ekspresowej będzie budowany równocześnie na wszystkich fragmentach – podkreśla Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA Szczecin.

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Decyzja ZRID otwiera drogę do rozpoczęcia robót. W ciągu miesiąca GDDKiA przekaże wykonawcy teren, a na odcinku Łowicz Wałecki – Piecnik pojawią się pierwsze maszyny. Budowa potrwa do III kwartału 2028 roku.

Na pozostałych fragmentach S10 roboty już trwają. Powstają wytwórnie mas bitumicznych przy węzłach Krąpiel, Recz i Łowicz Wałecki, wykonawcy prowadzą wymiany podłoża, budują nasypy i wykopy. W szybkim tempie rosną też konstrukcje mostowe.

– Zakres prac stale się poszerza. Wykonawcy wchodzą w kolejne lokalizacje, a na wielu obiektach mostowych widać już fundamenty i pierwsze elementy konstrukcji – mówi Mateusz Grzeszczuk.

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Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości

Wydanie decyzji ZRID uruchamia również procedury odszkodowawcze. Rzeczoznawcy powołani przez Wojewodę przygotują operaty szacunkowe, a po ich zatwierdzeniu właściciele otrzymają decyzje odszkodowawcze i wypłaty z GDDKiA.

Odcinek Łowicz Wałecki – Piecnik: obwodnica Mirosławca i aż 9 przejść dla zwierząt

Ten fragment S10 będzie miał 14,8 km długości. Powstaną:

  • dwa węzły: Łowicz Wałecki i Mirosławiec,
  • osiem wiaduktów i estakada,
  • siedem górnych i dwa dolne przejścia dla zwierząt – wyjątkowo dużo, bo trasa biegnie przez rozległe kompleksy leśne.

Odcinek stanie się również obwodnicą Mirosławca, omijając miasto od północy. Połączy się z realizowanymi równolegle fragmentami: Cybowo – Łowicz Wałecki oraz Piecnik – Wałcz.

S10 Szczecin – Wałcz: siedem odcinków, pełna dokumentacja, prace do 2028 roku

W latach 2024–2025 podpisano umowy na realizację siedmiu odcinków w formule „Projektuj i buduj”. Zgodnie z harmonogramem wykonawcy składali wnioski o ZRID, które były sukcesywnie wydawane:

  • Stargard – Suchań i Suchań – Recz – grudzień 2025,
  • Piecnik – Wałcz – styczeń 2026,
  • Cybowo – Łowicz Wałecki – luty 2026,
  • Recz – Cybowo – kwiecień 2026,
  • Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo – maj 2026,
  • Łowicz Wałecki – Piecnik – lipiec 2026.

Całość – ponad 100 km nowej ekspresówki – ma być gotowa do końca 2028 roku.

– To inwestycja, która zmieni układ komunikacyjny regionu. S10 stanie się szybkim, bezpiecznym i wygodnym połączeniem Szczecina z centrum kraju – podsumowuje Mateusz Grzeszczuk.

Budowa drogi S10 pośród zielonych pól. Widać maszyny i wykopy. O nowej trasie do Warszawy przeczytasz na SE Szczecin.
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Tak wygląda nowy wjazd do Szczecina
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