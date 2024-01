Kąpielisko nad jeziorem Głębokie cieszy się popularnością szczecinian przez cały rok. Latem wypoczywają tutaj tłumy plażowiczów, a w okresie zimowym jest to ulubione miejsce spacerów mieszkańców i miłośników morsowania. Amatorzy kąpieli w lodowatej wodzie spotykają się tutaj regularnie.

Szczecińskie morsy wykorzystują każdą możliwą okazję, by we wspólnym gronie zanurzyć się w zimnej wodzie. Tak było również w pierwszy dzień 2024 roku. 1 stycznia, na kąpielisko Głębokie przybyło kilkudziesięciu miłośników zimnej wody, by przywitać nowy rok. Nie odstraszyła ich niesprzyjająca, bo zdecydowanie wiosenna pogoda. Ubrani w szorty, stroje kąpielowe, a także kolorowe peruki i suknie w cekiny, przy tanecznych rytmach wskoczyli do wody, gdzie wznieśli noworoczne toasty i złożyli sobie życzenia.

Organizatorem spotkań szczecińskich morsów nad jeziorem Głębokie jest Szczecińsko-Policki Klub "Morsy" im. Zbyszka Ulatowskiego.