Zrobił to przy autobusie i został "gwiazdą internetu". Przyszła po niego policja

Co za absurd w centrum miasta! "Słupoza" i "znakoza" opanowała plac Zwycięstwa. Montują nawet jeden do drugiego na trytytki

Do zdarzenia doszło w szczecińskich Podjuchach. Młody mężczyzna został sfilmowany, gdy załatwiał się na autobus. Wcześniej miał też zaczepiać przypadkowych przechodniów. Nagranie ze skandalicznym zachowaniem mężczyzny trafiło do sieci, wywołując ogromne oburzenie wśród mieszkańców. Sprawą zajęli się dzielnicowi z komisariatu w Dąbiu.

Jak informuje policja, dzięki analizie nagrań i błyskawicznej reakcji na zgłoszenia, funkcjonariusze ustalili tożsamość sprawcy. Mężczyzna został zlokalizowany i doprowadzony do komisariatu. W rozmowie z policjantami przyznał się do swojego zachowania, tłumacząc to kłótnią z kierowcą autobusu.

Do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie, co oznacza, że młody mężczyzna będzie musiał odpowiedzieć za popełnione wykroczenie.

Czy wiesz jaki mandat dostaniesz za to wykroczenie? Sprawdź się naszym QUIZIE! Pytanie 1 z 10 Przekraczając prędkość o 71 km/h i więcej trzeba liczyć się z mandatem o wysokości? 2 000 złotych 200 złotych 2 500 złotych 500 złotych Dalej