Został milionerem na Wielkanoc! Polak trafił fortunę w Eurojackpot, grając… z kanapy

Milionowe emocje po losowaniu
Choć główna wygrana — 10 mln euro — powędrowała do Danii, a pięć nagród II stopnia trafiło do graczy z Niemiec, Szwecji i Finlandii, to właśnie polski zwycięzca wzbudził największe emocje. Powód? Jego historia jest jak scenariusz filmu: szybka gra online, własnoręcznie wybrane liczby i… ponad milion złotych na koncie.
Wylosowane liczby z 3 kwietnia to: 9, 10, 18, 22, 37 oraz 1 i 11.
Wygrane III stopnia odnotowano również w Niemczech, Norwegii, Szwecji i na Węgrzech.
Grał z domu i zaufał intuicji
W komunikacie Totalizatora Sportowego podkreślono, że szczęśliwiec zagrał bez wychodzenia z domu, poprzez stronę lotto.pl. Co więcej — nie korzystał z chybił‑trafił. Sam wybrał liczby, które przyniosły mu wygraną III stopnia (5+0) o wartości 1 298 832,10 zł.
To kolejny dowód na to, że milion można zdobyć, siedząc na kanapie z telefonem w ręku.
Ponad milion złotych – co można za to mieć?
Ponad milion złotych to już pieniądze, które realnie zmieniają życie. Na co można je przeznaczyć?
- Własne mieszkanie - w wielu polskich miastach to już pełna własność — bez kredytu, bez rat, bez stresu.
- Samochód z wyższej półki - nowe auto klasy premium? A może dwa solidne samochody rodzinne? Ten budżet daje duże możliwości.
- Egzotyczne podróże - Malediwy, Japonia, Nowa Zelandia — można pozwolić sobie na kilka długich wypraw w ciągu roku.
- Inwestycje i bezpieczeństwo finansowe - lokaty, obligacje, fundusze, a nawet start własnego biznesu. To pieniądze, które mogą pracować przez lata.
- Spełnianie marzeń - od generalnego remontu domu po zakup sprzętu do wymarzonego hobby — wreszcie można sobie pozwolić na to, co zawsze było „za drogie”.
Kolejna szansa już we wtorek
Emocje nie opadają. W najbliższym losowaniu Eurojackpot, we wtorek 7 kwietnia, do wygrania jest aż 45 milionów złotych. To kwota, która może odmienić życie całej rodziny — i to na pokolenia.
Jak grać w Eurojackpot? Krótko i jasno
Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, w której bierze udział kilkanaście krajów Europy. Zasady są proste:
- wybierasz 5 liczb z 50,
- oraz 2 liczby z 12 (tzw. euroliczby),
- losowania odbywają się we wtorki i piątki,
- wygrane zaczynają się już od trafienia 2+1,
- a pula może sięgać nawet 120 mln euro.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)