Został milionerem na Wielkanoc! Polak trafił fortunę w Eurojackpot, grając… z kanapy

Milionowe emocje po losowaniu

Choć główna wygrana — 10 mln euro — powędrowała do Danii, a pięć nagród II stopnia trafiło do graczy z Niemiec, Szwecji i Finlandii, to właśnie polski zwycięzca wzbudził największe emocje. Powód? Jego historia jest jak scenariusz filmu: szybka gra online, własnoręcznie wybrane liczby i… ponad milion złotych na koncie.

Wylosowane liczby z 3 kwietnia to: 9, 10, 18, 22, 37 oraz 1 i 11.

Wygrane III stopnia odnotowano również w Niemczech, Norwegii, Szwecji i na Węgrzech.

Grał z domu i zaufał intuicji

W komunikacie Totalizatora Sportowego podkreślono, że szczęśliwiec zagrał bez wychodzenia z domu, poprzez stronę lotto.pl. Co więcej — nie korzystał z chybił‑trafił. Sam wybrał liczby, które przyniosły mu wygraną III stopnia (5+0) o wartości 1 298 832,10 zł.

To kolejny dowód na to, że milion można zdobyć, siedząc na kanapie z telefonem w ręku.

Ponad milion złotych – co można za to mieć?

Ponad milion złotych to już pieniądze, które realnie zmieniają życie. Na co można je przeznaczyć?

Własne mieszkanie - w wielu polskich miastach to już pełna własność — bez kredytu, bez rat, bez stresu.

Samochód z wyższej półki - nowe auto klasy premium? A może dwa solidne samochody rodzinne? Ten budżet daje duże możliwości.

Egzotyczne podróże - Malediwy, Japonia, Nowa Zelandia — można pozwolić sobie na kilka długich wypraw w ciągu roku.

Inwestycje i bezpieczeństwo finansowe - lokaty, obligacje, fundusze, a nawet start własnego biznesu. To pieniądze, które mogą pracować przez lata.

Spełnianie marzeń - od generalnego remontu domu po zakup sprzętu do wymarzonego hobby — wreszcie można sobie pozwolić na to, co zawsze było „za drogie”.

Kolejna szansa już we wtorek

Emocje nie opadają. W najbliższym losowaniu Eurojackpot, we wtorek 7 kwietnia, do wygrania jest aż 45 milionów złotych. To kwota, która może odmienić życie całej rodziny — i to na pokolenia.

Jak grać w Eurojackpot? Krótko i jasno

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, w której bierze udział kilkanaście krajów Europy. Zasady są proste:

wybierasz 5 liczb z 50,

oraz 2 liczby z 12 (tzw. euroliczby),

losowania odbywają się we wtorki i piątki,

wygrane zaczynają się już od trafienia 2+1,

a pula może sięgać nawet 120 mln euro.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

