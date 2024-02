Zobaczyli mężczyznę siedzącego na chodniku. Nie zawahali się ani chwili

Na pewno robiliście to kiedyś w lesie. To przyjemne i zabawne, jednak konsekwencje są nieodwracalne

Mniej turystów z Niemiec, ale za to dopisali Czesi. Tak udanych ferii nad morzem było od pięciu lat

Podczas patrolowania ulic na szczecińskim Prawobrzeżu, policjanci w pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który siedział na chodniku oparty o mur kamienicy. Obok był przechodzień, który także zainteresował się tą niecodzienną sytuacją. Jak się okazało, 61 latek stracił przytomność i przestał oddychać.

St. post. Adam Dobczyński i st. post. Aleksandra Tulala z komisariatu Szczecin Dąbie natychmiast przystąpili do resuscytacji, którą prowadzili aż do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala, gdzie znalazł się pod fachową opieką lekarzy.

W tym przypadku pomoc nadeszła w porę, a dzięki odpowiedniej reakcji przechodnia i policjantów, udało się uratować życie mężczyzny, któremu zdrowie odmówiło posłuszeństwa.

St. post. Adam Dobczyński i st. post. Aleksandra Tulala

