Zniknął blaszany płot i parking. Szczecin odzyskał staromiejski rynek

Przez dziesięciolecia nikt nie przejmował się tym miejscem. Rynek Nowy nie był atrakcyjny ze względu na sąsiedztwo szpecącego okolicę dawnego hotelu "Arkona", a później wielkiej dziury w ziemi, która przez kolejne lata straszyła po jego zburzeniu. Służył jako parking dla okolicznych mieszkańców i pracowników firm ulokowanych na Podzamczu. Podobnie jak znajdujący się obok Rynek Sienny, który kilkanaście lat temu udało się uwolnić od parkujących na nim samochodów. Nic więc dziwnego, że był omijany szerokim łukiem przez szczecinian i turystów.

Sytuacja zaczęła się zmieniać w sierpniu 2022 roku, gdy na Rynku Nowym rozpoczęły się prace archeologiczne, mające na celu odnalezienie pozostałości kościoła Św. Mikołaja, który stał w tym miejscu do początku XIX wieku. Samochody zniknęły, a plac ogrodzono płotem. Badania przyniosły sensacyjne efekty. Odsłonięte relikty, które miały pochodzić z XIV wieku, okazały się starsze niż zakładano. Ich pochodzenie szacowano na XIII wiek.

Gdy archeolodzy opuścili Rynek Nowy pod koniec 2022 roku, płot pozostał, a pamiątki z przeszłości zostały zabezpieczone i ponownie przykryte brukiem. Dopiero po kilku miesiącach ogrodzenie zniknęło. Samochody nie wróciły już w to miejsce, dzięki czemu powstała zupełnie nowa przestrzeń. Pojawiły się ławki i pierwsze ogródki gastronomiczne. Rynek Nowy nabrał zupełnie nowego charakteru.

Chociaż zmiany są na razie jedynie kosmetyczne, to już widać, że okolica zmieniła się na plus. To dopiero początek zmian, które czekają tę część Podzamcza. Rynek Nowy ma zostać w przyszłości przebudowany, a zachowane pozostałości kościoła Św. Mikołaja mają zostać wyeksponowane i stać się atrakcją turystyczną. Kiedy to nastąpi? Wszystko zależy od tego czy znajdą się na to środki w miejskim budżecie.

