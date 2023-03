Zmiany w centrum Szczecina. Nie jedźcie na pamięć!

To oni zbudują nowy Szczeciński Dom Sportu. Miasto wybrało wykonawcę

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w rejonie placu Zgody planowane jest od wtorku, 4 kwietnia.

- W związku z przebudową placu Zgody zostanie zajęta jezdnia pomiędzy południowym wlotem al. Wojska Polskiego i wlotem ul. Bałuki - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Zamknięte pozostaną wloty w ulice Bohaterów Getta Warszawskiego i Bogusława X. Ruch komunikacji autobusowej pozostaje bez zmian.

Zmiany zostaną wprowadzone na jednokierunkowym odcinku ul. Boh. Getta Warszawskiego, która czasowo, ze względu na dojazd do posesji i brak możliwości wjazdu od strony pl. Zgody, stanie się dwukierunkowa. Jadący ulicą Małkowskiego w stronę ul. Bogusława, będą musieli skręcić w prawo, w kierunku ul. Krzywoustego. Zakaz wjazdu nadal dotyczy al. Wojska Polskiego.

- Zgodnie z obowiązującą czasową organizacją ruchu, nie będzie dopuszczony ruch pojazdów z wyjątkiem pojazdów budowy i dojazdu do posesji po al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Bałuki do ul. Jagiellońskiej - dodaje Piotr Zieliński. - Zgodnie z obowiązującą czasową organizacją ruchu nie będzie możliwości poruszania się także pojazdów w ciągu Wojska Polskiego od placu Zgody do placu Zwycięstwa.

Przebudowa śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego powinna zakończyć się jesienią 2023 roku. Koszt inwestycji to ponad 80 milionów złotych.

i Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Zmiany na placu Zgody

