Zgłoszenie o zaginięciu seniorki postawiło służby na nogi. Sędziwa Niemka odnalazła się na dworcu

Zniknięcie 92‑latki postawiło służby na nogi

Wszystko zaczęło się 18 marca, tuż po południu. Komendant zmiany Straży Ochrony Kolei w Szczecinie otrzymał pilne zgłoszenie od Komendy Miejskiej Policji. Rodzina oraz zachodniopomorscy policjanci poszukiwali 92‑letniej kobiety, która rano wsiadła do pociągu relacji Sławno–Szczecin na stacji w Koszalinie — i od tego momentu ślad po niej zaginął.

Sytuacja była poważna. Wiek seniorki oraz fakt, że podróżowała sama, budziły ogromne obawy o jej bezpieczeństwo. Każda minuta miała znaczenie.

Wspólna akcja służb

Do działań natychmiast włączyli się funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Komendy Regionalnej w Szczecinie oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej. Mundurowi pełnili wspólną służbę na stacji Szczecin Główny, sprawdzając każdy sygnał i każdą informację, która mogła pomóc w odnalezieniu zaginionej.

Ich determinacja szybko przyniosła efekty.

Zauważona na peronie

Około godziny 12:55 funkcjonariusze dostrzegli na jednym z peronów kobietę odpowiadającą rysopisowi zaginionej. Po krótkiej weryfikacji potwierdzono, że to właśnie poszukiwana 92‑latka.

Co najważniejsze — seniorka była cała i zdrowa. Mundurowi natychmiast przekazali ją policjantom z Komisariatu Szczecin Śródmieście, a rodzina została powiadomiona o szczęśliwym zakończeniu poszukiwań.

Finał, który daje nadzieję

Ta historia pokazuje, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja służb i współpraca między formacjami. Dzięki zaangażowaniu policjantów i funkcjonariuszy SOK udało się zapobiec tragedii i bezpiecznie odnaleźć zaginioną seniorkę.

