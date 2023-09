To był wrak!

Zatrzymali ciężarówkę do kontroli. Efekt był przerażający

SES 10:21

To miała być rutynowa kontrola. Patrol Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymał na krajowej "dziesiątce" w Szczecinie ciężarówkę należącą do polskiej firmy. Po sprawdzeniu pojazdu okazało się, że nie nadaje się on do dalszej jazdy. Wszystko z powodu licznych nieprawidłowości, w tym również takich, które mogły spowodować ogromne zagrożenie.