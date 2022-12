i Autor: JESHOOTS-com / CC0 / pixabay.com Znana marka inwestuje w Stargardzie. Będą produkować soki

Powstanie nowa fabryka

Produkty tej firmy są znane w najdalszych zakątkach globu. To czwarta co do wielkości marka soków na świecie, która produkuje m.in. popularne owocowe napoje w saszetkach ze słomką. Grupa Capri-Sun kupiła działkę w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie i zamierza wybudować na niej fabrykę, w której znajdzie pracę ponad 100 osób.