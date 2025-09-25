Spis treści
Afera w szpitalu. Trzy osoby zatrzymane
Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował, że w poniedziałek, na polecenie śledczych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczyli dokumentację w szpitalu i zatrzymali dwie osoby z kierownictwa.
- Przedstawiono im zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - poinformował prokurator, cytowany przez Polską Agencję Prasową.
Kto jeszcze został zatrzymany?
Jak dodał prok. płk Bartosz Okoniewski, oprócz osób z kierownictwa szpitala, zatrzymano także osobę spoza lecznicy.
Czego dotyczy sprawa?
Prokurator płk. Bartosz Okoniewski zaznaczył, że postępowanie jest w toku, dlatego dla dobra śledztwa nie przekazuje szczegółowych informacji na jego temat. Wiadomo jednak, że sprawa dotyczy postępowań przetargowych, w których uczestniczył szczeciński szpital.