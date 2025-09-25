Afera w szpitalu. Trzy osoby zatrzymane

Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował, że w poniedziałek, na polecenie śledczych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczyli dokumentację w szpitalu i zatrzymali dwie osoby z kierownictwa.

- Przedstawiono im zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - poinformował prokurator, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Kto jeszcze został zatrzymany?

Jak dodał prok. płk Bartosz Okoniewski, oprócz osób z kierownictwa szpitala, zatrzymano także osobę spoza lecznicy.

Czego dotyczy sprawa?

Prokurator płk. Bartosz Okoniewski zaznaczył, że postępowanie jest w toku, dlatego dla dobra śledztwa nie przekazuje szczegółowych informacji na jego temat. Wiadomo jednak, że sprawa dotyczy postępowań przetargowych, w których uczestniczył szczeciński szpital.

Służba wojskowa w czasach PRL-u. QUIZ Pytanie 1 z 15 W jakim wieku młodzi mężczyźni byli obowiązkowo powoływani do służby wojskowej PRL-u? 16 lat 18 lat 21 lat 25 lat Następne pytanie