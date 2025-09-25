Żandarmeria wkroczyła do szpitala wojskowego w Szczecinie. Trzy osoby zatrzymane

2025-09-25 14:06

Afera w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzy osoby, w tym dwie pełniące kierownicze stanowiska w placówce. Prokuratura przedstawiła im zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień.

Szpital Wojskowy w Szczecinie

Afera w szpitalu. Trzy osoby zatrzymane

Zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski poinformował, że w poniedziałek, na polecenie śledczych, żołnierze Żandarmerii Wojskowej zabezpieczyli dokumentację w szpitalu i zatrzymali dwie osoby z kierownictwa.

- Przedstawiono im zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - poinformował prokurator, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Kto jeszcze został zatrzymany?

Jak dodał prok. płk Bartosz Okoniewski, oprócz osób z kierownictwa szpitala, zatrzymano także osobę spoza lecznicy.

Czego dotyczy sprawa?

Prokurator płk. Bartosz Okoniewski zaznaczył, że postępowanie jest w toku, dlatego dla dobra śledztwa nie przekazuje szczegółowych informacji na jego temat. Wiadomo jednak, że sprawa dotyczy postępowań przetargowych, w których uczestniczył szczeciński szpital.

