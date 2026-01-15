Zamiast wsiąść do pociągu trafił na komisariat. 43-latek miał sporo na sumieniu

Nerwowe zachowanie zdradziło poszukiwanego

Jak się okazało, mieszkaniec Elbląga od pewnego czasu ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Elblągu. Jego nerwowe zachowanie na dworcu PKP w Szczecinie zwróciło uwagę patrolujących funkcjonariuszy SOK i policji.

Po wylegitymowaniu i sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach potwierdzono, że jest osobą poszukiwaną. 43-latek został przekazany do Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście.

Nie tylko się ukrywał przed wymiarem sprawiedliwości

To jednak nie był koniec kłopotów 43-latka. Dodatkowo, podczas przeszukania, przy zatrzymanym mężczyźnie znaleziono narkotyki, a dokładne sprawdzenie wykazało, że posiadał ponad 10 gramów amfetaminy.

Co grozi 43-latkowi?

Jak informuje Straż Ochrony Kolei, za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

