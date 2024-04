Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 8 kwietnia. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świnoujścia pilnie musieli przetransportować do miejscowego szpitala miejskiego 38-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, pasażera samochodu osobowego wjeżdżającego na prom do Szwecji. Jak się okazało, mężczyzna był kompletnie pijany. Badanie wykazało u niego przeszło 4 promile, co w wielu przypadkach uznawane jest za dawkę śmiertelną.

To nie był jednak jedyny problem 38-latka. Pogranicznicy musieli pilnować mężczyzny przez cały pobyt w szpitalu, gdyż konieczne było jego zatrzymanie i przeprowadzenie czynności procesowych. Okazało się, że był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Płońsku do odbycia kary pozbawienia wolności za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Prosto ze szpitala strażnicy graniczni przewieźli 38-latka do Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

