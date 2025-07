Kompletnie pijany pędził prawie 160 km/h. W aucie była dwójka dzieci!

Ogromną nieodpowiedzialnością, a wręcz skrajną głupotą wykazał się 35-letni mężczyzna, który, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu, kierował samochodem, wioząc ze sobą dwoje swoich dzieci. Policjanci zatrzymali go do kontroli, ponieważ jechał z prędkością około 160 km/h. Teraz, oprócz kary za popełnione przestępstwo drogowe, mężczyźnie grozi przepadek pojazdu, którym kierował. Co dokładnie się wydarzyło i jakie konsekwencje poniesie nieodpowiedzialny kierowca?

i Autor: Tobi / CC0 / pexels.com, policja Kompletnie pijany pędził prawie 160 km/h. W aucie była dwójka dzieci!