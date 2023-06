Załamanie pogody, burze i huraganowy wiatr. Alert RCB dla Pomorza Zachodniego

Pozbył się śmieci pod siedzibą firmy. Zdradził go monitoring i naklejki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia, tzw. "pomarańczowy alert" przed burzami z gradem. Alert dotyczy zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Jak informuje IMGW, "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Miejscami grad". Ostrzeżenie wydano dla Szczecina, Świnoujścia i powiatów: polickiego, gryfińskiego, myśliborskiego, kamieńskiego, goleniowskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, łobeskiego i choszczeńskiego. "Pomarańczowy alert" dotyczy również zachodniej części województwa lubuskiego.

W pozostałych powiatach województwa zachodniopomorskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli tzw. "żółty alert".

Do mieszkańców regionu rozesłano również alert RCB ostrzegający przed burzami, gradobiciem i silnym wiatrem. "Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - czytamy m.in. w komunikacie, który mieszkańcy otrzymali w wiadomości SMS.

Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od godzin popołudniowych w poniedziałek, 26 czerwca, do wtorku do godz. 1:00. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych na 80 procent.

