Zachodniopomorskie. Rodzice nie szczepią dzieci. Ruszyły masowe kontrole

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie chce w ciągu ok. 3 miesięcy skontrolować wszystkie punkty szczepień w województwie zachodniopomorskim - informuje gs24.pl. To prawie 350 punktów, gdzie trzeba będzie sprawdzić ok. 290 tys. kart szczepień. Masowe kontrole ruszyły w związku z tym, że coraz więcej rodziców nie szczepi swoich dzieci, i to w przypadku, gdy mają taki obowiązek. W 2024 r. w całym województwie obowiązkowych szczepień uniknęło ponad 4 tys. dzieci, co może zagrażać innym osobom.

Jak informuje sanepid w Szczecinie, rodzice stosują różne metody, by ich dziecko nie zostało zaszczepione, w tym:

nie podają przychodni pierwszego kontaktu, w której rejestrują się matki już po porodzie;

zmieniają przychodnie, z których na co dzień korzystają;

zmieniają miejsce zamieszkania.

W takich przypadkach karta szczepień dziecka jest pusta, choć nigdy na 100 procent nie wiadomo, czy nie zostało ono zaszczepione w prywatnej placówce. Są też jednak rodzice, którzy wprost deklarują, że nie będą szczepić swoich dzieci i co roku płacą administracyjne grzywny w wysokości 500 zł - takich osób w całym województwie jest 4060.

Masowe kontrole w Zachodniopomorskiem ruszyły po decyzji Najwyższej Izby Kontroli i mają w sumie dwa cele:

- Pierwszy to cyfryzacja, przejście z papierowych kart na elektroniczne, a drugi to chęć sprawdzenia, ile dokładnie dzieci zostało zaszczepionych w poszczególnych rocznikach - mówi gs24.pl Renata Opiela, kierowniczka oddziału epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.