QUIZ. Test ze szkolnych lektur. Komplet tylko dla tych, co czytali całość, a nie tylko streszczenia!

Piotr Margielewski
2025-09-10 4:00

Pamiętasz jeszcze szkolne lektury? Sprawdź, czy Wasza wiedza wykracza poza streszczenia! Ten test to prawdziwe wyzwanie dla miłośników literatury i sprawdzian, czy rzeczywiście przeczytaliście wszystkie obowiązkowe książki od deski do deski. Gotowi na sentymentalną podróż w czasie i sprawdzenie, ile zapamiętaliście? Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów!

Gdańskie Targi Książki

i

Autor: Pixabay.com
QUIZ. Lektury szkolne. Czytaliście? Streszczenia to może być za mało
Pytanie 1 z 10
Jak wabił się pies, który jeździł koleją (z książki "O psie, który jeździł koleją")?

