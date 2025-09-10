QUIZ. Test ze szkolnych lektur. Komplet tylko dla tych, co czytali całość, a nie tylko streszczenia!
Pamiętasz jeszcze szkolne lektury? Sprawdź, czy Wasza wiedza wykracza poza streszczenia! Ten test to prawdziwe wyzwanie dla miłośników literatury i sprawdzian, czy rzeczywiście przeczytaliście wszystkie obowiązkowe książki od deski do deski. Gotowi na sentymentalną podróż w czasie i sprawdzenie, ile zapamiętaliście? Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów!
QUIZ. Lektury szkolne. Czytaliście? Streszczenia to może być za mało
Pytanie 1 z 10
Jak wabił się pies, który jeździł koleją (z książki "O psie, który jeździł koleją")?
