QUIZ. Test ze szkolnych lektur. Komplet tylko dla tych, co czytali całość, a nie tylko streszczenia!

Pamiętasz jeszcze szkolne lektury? Sprawdź, czy Wasza wiedza wykracza poza streszczenia! Ten test to prawdziwe wyzwanie dla miłośników literatury i sprawdzian, czy rzeczywiście przeczytaliście wszystkie obowiązkowe książki od deski do deski. Gotowi na sentymentalną podróż w czasie i sprawdzenie, ile zapamiętaliście? Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów!

i Autor: Pixabay.com