Zabrali ludziom balkony, wejścia zabili dyktą. Mieszkańcy są wściekli. Kuriozalna sytuacja w centrum Szczecina

Ponad stuletnie, eklektyczne kamienice to prawdziwa architektoniczna wizytówka Szczecina. W ostatnich latach wiele z nich odzyskało dawny blask i cieszą oczy mieszkańców czystością, kolorami i dekoracyjnymi detalami. Podobnie było z kamienicą przy ul. Jagiellońskiej 76 na Turzynie, gdzie przez wiele lat na parterze mieściła się znana w całym mieście "Księgarnia Uczniowska". Fasada została pomalowana na bladoróżowy kolor, zdobienia zostały odtworzone, jednak zniknęły balkony. W ich miejscu pozostały jedynie stalowe ramy, które podtrzymywały konstrukcję. Dlaczego ich nie wyremontowano?

Okazało się, że przyczyną zdemontowania balkonów był ich fatalny stan techniczny. Podczas remontu elewacji okazało się, że korzystanie z nich może stanowić zagrożenie. Zabrakło jednak środków, by przy okazji również je wyremontować. Mieszkańcy zyskali więc odnowioną fasadę budynku, jednak stracili balkony, nie wiadomo na jak długo. To powoduje u nich złość, czego wyrazem jest napis, który pojawił się na płycie wiórowej, która służy za tymczasowe zabezpieczenie drzwi balkonowych: "Tak tu zarządza STBS!". Jeden z mieszkańców stracił cierpliwość i postanowił wyrazić w ten sposób swoje niezadowolenie ze sposobu zarządzania nieruchomością przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Jak tłumaczył we wrześniu, na łamach portalu wSzczecinie.pl Tomasz Klek, rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa, "trwa analiza złożonych ofert na remont balkonów". Od tego czasu minęły kolejne miesiące, efektów jednak wciąż nie widać. Mieszkańcy muszą więc uzbroić się w pokłady mocno już nadszarpniętej cierpliwości. Póki co, wciąż jest nadzieja, że balkony prędzej czy później powrócą na swoje miejsce, gdyż nie zostały całkowicie odcięte jak to miało m.in. miejsce na al. Wyzwolenia, gdzie z powodu złego stanu technicznego zdecydowano o ich pozbyciu się raz na zawsze.

To już kolejna w ostatnim czasie historia ze Szczecina, której głównymi bohaterami są balkony. W kwietniu ogólnopolską sławę zyskały balkony z widokiem na ścianę w budynkach na osiedlu "Przy parku". Niedawno głośno zrobiło się o balkonach kamienicy przy al. Wyzwolenia, które zyskały niezbyt ciekawe sąsiedztwo słupów ulicznych.

